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لبنان

اللواء الركن لاوندس من الشمال: إشادة بجهود العسكريين في ضبط الرشاوى ومراقبة الكهرباء خلال الانتخابات

Lebanon 24
11-05-2025 | 12:24
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واصل المدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، جولاته على المديريات والمكاتب في إطار مواكبة المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار.
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استهلّ جولته من عكار، حيث اطّلع على سير تنفيذ المهام الأمنية في مكاتب المديرية العامة لأمن الدولة، كما التقى محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، واستمع منه إلى تقويم شامل لأجواء العملية الانتخابية في القرى والبلدات من النواحي الأمنية .
في طرابلس، شارك اللواء الركن لاوندس في اجتماعٍ عقد في غرفة عمليات منطقة الشمال في سراي المدينة، ترأسه معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بحضور محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. وقد تركز البحث على مجريات العملية الانتخابية، وسط تأكيد على الجهوزية الشاملة والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان حسن سير الاستحقاق.
خلال الاجتماع، أثنى معالي الوزير على دور أمن الدولة في ضبط الرشاوى، مشيدًا بتنفيذ المهمة المكلفين بها داخل مراكز الاقتراع 
فيما نوه اللواء الركن لاوندس بجهوزية العناصر في كشف الفساد وحماية حرية الناخبين.
كما زار القائمقامين في المحافظتين، مطّلعًا على الإجراءات المتخذة لمواكبة الانتخابات ومتابعة التحديات المحتملة.
 
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