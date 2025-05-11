اللواء الركن لاوندس من الشمال: إشادة بجهود العسكريين في ضبط الرشاوى ومراقبة الكهرباء خلال الانتخابات

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واصل لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، جولاته على المديريات والمكاتب في إطار مواكبة المرحلة الثانية من والاختيارية في محافظتي وعكار.استهلّ جولته من ، حيث اطّلع على سير تنفيذ المهام الأمنية في مكاتب ، كما التقى محافظ عكار المحامي ، واستمع منه إلى تقويم شامل لأجواء العملية في القرى والبلدات من النواحي الأمنية .في ، شارك اللواء الركن لاوندس في اجتماعٍ عقد في غرفة عمليات منطقة الشمال في سراي المدينة، ترأسه معالي والبلديات ، بحضور محافظ الشمال وعدد من قادة . وقد تركز البحث على مجريات العملية الانتخابية، وسط تأكيد على الجهوزية الشاملة والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستحقاق.خلال الاجتماع، أثنى معالي الوزير على دور في ضبط الرشاوى، مشيدًا بتنفيذ المهمة المكلفين بها داخل مراكز الاقتراعفيما نوه اللواء الركن لاوندس بجهوزية العناصر في كشف الفساد وحماية حرية الناخبين.كما زار القائمقامين في المحافظتين، مطّلعًا على الإجراءات المتخذة لمواكبة الانتخابات ومتابعة التحديات المحتملة.