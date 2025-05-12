الحجار: العملية الانتخابية في الشمال وعكار سارت بشكل جيّد إجمالاً.. والجكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة

قال والبلديات : "سارت العملية في وعكار بشكل جيّد إجمالاً بالرغم من بعض الصعاب التي بدأت يوم السبت واستمرّ البعض منها لا سيما الاشكالات الأمنية في بعض المراكز".

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وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي، أضاف : "بلغت نسبة الاقتراع في الشمال وعكار 43.29% عموماً وبالتحديد 37.25% في الشمال و49.33% في ".

وقال: "تستمر عملية الفرز في قلم واحد في على أن تنتهي في أقل من ساعة وبلغ عدد الشكاوى والمراجعات 675 بالإجمال فيما سجّل حوالى 143 حادثاً أمنيًا وحوالى 120 إشكالاً وتضارباً".

وتابع قائلاً: "هناك 7 موقوفين بسبب الاشكالات الأمنية وسُجلت 15 حالة اشتباة بالرشاوى يجري التثبت منها وتم الاشتباه بعملية تزوير وتوقيف المشتبه".

وأضاف: "أعطينا التعليمات للأجهزة الأمنية بملاحقة وتوقيف مطلقي النار وحدد عدد كبير من أسمائهم وبدأ الجيش بالمداهمات منذ ليل أمس وأوقف 34 من مطلقي النار".

وأكد الحجار أن "المطلوب عدم حيازة أي سلاح إلا بموجب ترخيص، وحكومتنا ملتزمة ببسط بقواها الذاتية حصراً على كامل الأراضي وهذا ما يجري العمل على تطبيقه من قبل رئيس الجمهورية والحكومة".