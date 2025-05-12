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لبنان

الحجار: العملية الانتخابية في الشمال وعكار سارت بشكل جيّد إجمالاً.. والجكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة

Lebanon 24
12-05-2025 | 04:06
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قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: "سارت العملية الانتخابية في الشمال وعكار بشكل جيّد إجمالاً بالرغم من بعض الصعاب التي بدأت يوم السبت واستمرّ البعض منها يوم الأحد لا سيما الاشكالات الأمنية في بعض المراكز". 
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وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي، أضاف الحجار: "بلغت نسبة الاقتراع في الشمال وعكار 43.29% عموماً وبالتحديد 37.25% في الشمال و49.33% في عكار".
 
وقال: "تستمر عملية الفرز في قلم واحد في طرابلس على أن تنتهي في أقل من ساعة وبلغ عدد الشكاوى والمراجعات 675 بالإجمال فيما سجّل حوالى 143 حادثاً أمنيًا وحوالى 120 إشكالاً وتضارباً".
 
وتابع قائلاً: "هناك 7 موقوفين بسبب الاشكالات الأمنية وسُجلت 15 حالة اشتباة بالرشاوى يجري التثبت منها وتم الاشتباه بعملية تزوير وتوقيف المشتبه".
 
وأضاف: "أعطينا التعليمات للأجهزة الأمنية بملاحقة وتوقيف مطلقي النار وحدد عدد كبير من أسمائهم وبدأ الجيش بالمداهمات منذ ليل أمس وأوقف 34 من مطلقي النار". 
 
 وأكد الحجار أن "المطلوب عدم حيازة أي سلاح إلا بموجب ترخيص، وحكومتنا ملتزمة ببسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً على كامل الأراضي اللبنانية وهذا ما يجري العمل على تطبيقه من قبل رئيس الجمهورية والحكومة".
 
 
 
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