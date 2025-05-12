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لبنان

هي اول رئيسة بلدية في عكار.. العبدالله: نتمنى ان تصل تكريت الى واقع افضل على مختلف الصعد

Lebanon 24
12-05-2025 | 04:32
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فازت لائحة الدكتورة هلا العبدالله ، "العهد الجديد" في بلدة تكريت، وهي اول امرأة تتولى رئاسة بلدية في عكار.
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 واعربت العبد الله في حديث الى "الوكالة الوطنية للإعلام" عن "شكرها لكن من اعطى الثقة والصوت للائحة"، لافتة الى ان "تكريت بجاجة للكثير من الخدمات والانماء وتضافر الجهود". وقالت:" نتمنى ان يعمل مجلسنا الجديد على تحقيق كل الطموحات، للوصول بتكريت الى واقع افضل على مختلف الصعد".
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