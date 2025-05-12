هي اول رئيسة بلدية في عكار.. العبدالله: نتمنى ان تصل تكريت الى واقع افضل على مختلف الصعد

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فازت لائحة الدكتورة هلا العبدالله ، " " في بلدة ، وهي اول امرأة تتولى رئاسة بلدية في .واعربت العبد الله في حديث الى " " عن "شكرها لكن من اعطى الثقة والصوت للائحة"، لافتة الى ان "تكريت بجاجة للكثير من الخدمات والانماء وتضافر الجهود". وقالت:" نتمنى ان يعمل مجلسنا الجديد على تحقيق كل الطموحات، للوصول بتكريت الى واقع افضل على مختلف الصعد".