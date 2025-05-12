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لبنان

معلومات.. هذا ما طلبه "حزب الله" من ضباط الحرس الثوري الإيراني

Lebanon 24
12-05-2025 | 04:51
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أفادت معلومات "العربية" أن مسؤولين في "حزب الله" الذين يترقبون جولات المفاوضات في سلطنة عمان، وهم يأملون في نجاحها، طلبوا من القيادة الإيرانية عدم الابقاء على أي من ضباط "الحرس الثوري " الايراني في لبنان "خشية أن تقدم اسرائيل على اغتيال أي منهم بغية إحراج طهران والتشويش عليها في مفاوضاتها المفتوحة مع واشنطن على أساس أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبذل كل جهوده للتضييق على إيران وعرقلة عمل منشأتها النووية وايقافها عن التخصيب".
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وفي المعلومات أن ضباطا من الحرس الثوري يحضرون الى لبنان يتنقل بعضهم وسط إجراءات امنية مشددة وعالية الدقة مع حرصهم على عدم الوقوع في اي خطأ استخباراتي تستغله إسرائيل، ولا سيما أنها نجحت في اغتيال أكثر من ضابط في لبنان كان برفقة قياديين في "حزب الله" في الحرب الأخيرة. 
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