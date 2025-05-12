معلومات.. هذا ما طلبه "حزب الله" من ضباط الحرس الثوري الإيراني

أفادت معلومات "العربية" أن مسؤولين في " " الذين يترقبون جولات المفاوضات في ، وهم يأملون في نجاحها، طلبوا من القيادة عدم الابقاء على أي من ضباط " " الايراني في "خشية أن تقدم اسرائيل على اغتيال أي منهم بغية إحراج والتشويش عليها في مفاوضاتها المفتوحة مع على أساس أن رئيس الوزراء الاسرائيلي سيبذل كل جهوده للتضييق على وعرقلة عمل منشأتها النووية وايقافها عن التخصيب".

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وفي المعلومات أن ضباطا من الحرس الثوري يحضرون الى لبنان يتنقل بعضهم وسط إجراءات امنية مشددة وعالية الدقة مع حرصهم على عدم الوقوع في اي خطأ استخباراتي تستغله ، ولا سيما أنها نجحت في اغتيال أكثر من ضابط في لبنان كان برفقة قياديين في "حزب الله" في الحرب الأخيرة.