"مخابئ أسلحة" في الجنوب.. هذا ما كشفته "اليونيفيل"

أعلنت الموقتة العاملة في "اليونيفيل" في بيان، عبر منصة " "، أنها "عثرت على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في ، منذ تشرين الثاني، وتمت إحالتها الى ".

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وأشارت إلى أنَّ "أكثر من 10,000 جندي حفظ سلام تابعون لليونيفيل، من حوالى 50 دولة، يواصلون العمل على مدار الساعة للمراقبة بشكل حيادي والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701. وتقوم اليونيفيل بتنسق أنشطتها بشكل وثيق مع الجيش اللبناني، ويتم تنفيذ البعض منها بالتعاون معه".

أضافت: "منذ شهر تشرين الثاني، أعاد الجيش اللبناني، بدعم من اليونيفيل، انتشاره في أكثر من 120 موقعاً دائماً جنوب . لا يزال الانتشار الكامل يواجه عوائق بسبب وجود القوات في الأراضي . وعثر حفظة السلام على أكثر من 225 مخبأً للأسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني".