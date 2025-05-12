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لبنان

"مخابئ أسلحة" في الجنوب.. هذا ما كشفته "اليونيفيل"

Lebanon 24
12-05-2025 | 14:08
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أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في بيان، عبر منصة "تلغرام"، أنها "عثرت على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني، منذ تشرين الثاني، وتمت إحالتها الى الجيش اللبناني".
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وأشارت إلى أنَّ "أكثر من 10,000 جندي حفظ سلام تابعون لليونيفيل، من حوالى 50 دولة، يواصلون العمل على مدار الساعة للمراقبة بشكل حيادي والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701. وتقوم اليونيفيل بتنسق أنشطتها بشكل وثيق مع الجيش اللبناني، ويتم تنفيذ البعض منها بالتعاون معه".
 
أضافت: "منذ شهر تشرين الثاني، أعاد الجيش اللبناني، بدعم من اليونيفيل، انتشاره في أكثر من 120 موقعاً دائماً جنوب نهر الليطاني. لا يزال الانتشار الكامل يواجه عوائق بسبب وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. وعثر حفظة السلام على أكثر من 225 مخبأً للأسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني".
 
 
 
 
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