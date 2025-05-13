طرابلسي: نتخوّف من نغمة طائفية متنامية تصل الى حدّ التقسيم

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أوضح النائب إدكار ان "التعديل المقترح على المادة المتعلقة ببيع موجودات لا يهدف إلى تسهيل عملية البيع بل على العكس يسعى إلى التشدّد عبر حصر القرار بموافقة مجلس النواب"، مرجحا في حديث عبر "صوت كل "، ان "يحال الاقتراح الى اللجان المختصة لدراسته"، وقال: "نحن بحاجة إلى مراجعة القوانين الراعية للذهب قبل اتخاذ أي قرار".وعن التأخير الحاصل في صدور نتائج انتخابات ، اشار طرابلسي الى "وجود فوضى ترافق عملية الفرز وربما تكون هناك حقيقة قاسية في النتيجة بإقصاء فئة معينة"، مبديا خشيته من ان "تشهد سيناريو مماثلا في ظل معضلة المناصفة في العاصمة".ودعا طرابلسي الى إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في بيروت، واعتبر ان "تعدّد اللوائح يشكل نذير شؤم في ما خص المناصفة في "، متحدثا عن تخوف من نغمة طائفية متنامية تصل الى حدّ التقسيم والفيدرالية في العاصمة، بينما المطلوب الحفاظ على المناصفة عبر اللامركزية الادارية".