فجر اليوم... إطلاق نار على محلات في طرابلس

أفادت مندوبة " "، أنّ مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم، على محلات للدراجات النارية عند تقاطع شارع المئتين في .

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وقد تضرّرت دراجات ناريّة نتيجة إطلاق النار، وحضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.