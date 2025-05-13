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لبنان

فجر اليوم... إطلاق نار على محلات في طرابلس

Lebanon 24
13-05-2025 | 07:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم، على محلات البدوي للدراجات النارية عند تقاطع شارع المئتين في طرابلس.
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وقد تضرّرت دراجات ناريّة نتيجة إطلاق النار، وحضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
 
 
 
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