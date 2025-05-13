أساتذة التعليم الرسمي يلوّحون بالتصعيد: أين وعود وزيرة التربية؟

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أصدرت المتعاقدين في الرسمي في ، بياناً جدّدت فيه الرهان على "عدالة الرئيس "، آملة أن يفي بتعهده الشخصي بإنصاف المتعاقدين، بعد سلسلة تحركات مطلبية واسعة.وأشار البيان إلى أن المتعاقدين نفذوا إضراباً استمر لشهر ونصف، وشارك أكثر من ثلاثة آلاف أستاذ وأستاذة في اعتصامات ومؤتمر صحفي. وبعد أن أدرج ملف التربية على جدول أعماله من خارج البنود الرسمية، أعلن أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لإرسال اعتمادات مالية إلى مجلس النواب، تشمل "مساعدة اجتماعية للأساتذة ورفع أجر الساعة"، ما دفع الرابطة إلى اتخاذ موقف إيجابي وتعليق الإضراب اعتباراً من 5 أيار، وتأجيل اعتصام كان مقرراً في 2 أيار أمام السراي الحكومي.وذكر البيان أن المفاوضات بدأت بين الرابطة ووزارة التربية، وبتاريخ 9 أيار، أكّد مستشار وزيرة التربية أن الأخيرة سترفع في مطلع الأسبوع كتابين إلى مجلس الوزراء، الأول يتعلق بتكلفة المساعدة الاجتماعية في فصل الصيف، والثاني بتكلفة زيادة أجر الساعة.لكن المفاجأة، بحسب الرابطة، كانت في غياب أي من هذين البندين عن جدول أعمال مجلس الوزراء والمجلس النيابي، ما اعتُبر تراجعاً صريحاً عن الوعود.وتواصلت رئيسة الرابطة، ، مع مستشاري ، فأكدوا أن جهودهم اليوم منصبة على إنجاز معاملات قبض المستحقات. إلا أن شددت على أن "الأساتذة لم يعلّقوا إضرابهم من أجل قبض مستحقات متأخرة بل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وفتح باب التفاوض حول المساعدات".وختم البيان بالتوجه إلى رئيس الحكومة سلام، مؤكداً أن "الرابطة لا تزال تثق بعدالته، وتنتظر تدخله المباشر بعد مماطلة الوزيرة، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية تحفظ كرامة الأساتذة وحقوقهم".