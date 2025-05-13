طرابلس تترقّب الحسم: مقعدان يحدّدان هوية المجلس البلدي

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وبحسب المعطيات المتوفّرة حتى اللحظة، تبقّى نحو 16 قلماً قيد الجمع، فيما تشير الأرقام الأولية إلى تقدّم لائحة "رؤية طرابلس" بـ11 مقعداً، مقابل 10 مقاعد لـ "نسيج طرابلس، في حين نال "حراس المدينة" مقعداً واحداً. أما المقعدان المتبقيان، فستُحسم هويتهما مع اكتمال الفرز النهائي.وتُظهر التقديرات أن هناك نحو 12 مرشحاً يتنافسون على الفارق الضيق، ما يجعل النتائج النهائية مرهونة بآخر الأقلام التي لم تُدمَج بعد في الجداول النهائية، خصوصاً أقلام منطقة ، التي انتهى فرزها بالكامل، لكنها لا تزال في مرحلة الجمع.مصادر متابعة للعملية أكّدت أن الأمور تسير بسلاسة، وسط متابعة لصيقة من الجهات المعنية، وتدقيق دقيق في كل صوت، تنفيذاً لتوجيهات الذي شدّد على ضرورة إعلان النتائج النهائية في وقت أقصاه مساء اليوم.