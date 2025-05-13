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لبنان

النتائج المتداولة عن انتخابات طرابلس غير دقيقة… والتخوّف من تأجيل إعلانها يتصاعد

ايناس كريمة Enass Karimeh

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Lebanon 24
13-05-2025 | 15:00
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رغم تداول أرقام عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، تؤكّد مصادر مطلعة أنّ النتائج الانتخابية لطرابلس المنتشرة حتى الآن غير دقيقة، إذ تقتصر على تقديرات صادرة عن ماكينات انتخابية تابعة للوائح، ولا تعكس النتائج الرسمية التي لا تزال قيد الجمع والتدقيق. 
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حتى اللحظة، لم تُحسم النتائج رسمياً سوى في أربع مناطق فقط: التل، الزاهرية، القبة، والمهاترة، حيث انتهى الفرز والجمع معاً. في المقابل، لا تزال بعض الأقلام يخضع لعملية إعادة فرز، في حين تُجمع نتائج أخرى وسط متابعة شاملة ومراجعة مفصّلة لضمان الدقة. 

في موازاة ذلك، تشهد مدينة طرابلس استنفاراً أمنيّاً واسعاً، مع انتشار مكثّف لعناصر الجيش ووحدات المغاوير في مختلف الأحياء، في ظل توتر شعبي وتأخر مستمر في صدور النتائج الرسمية. 

وتسود حالة من القلق من احتمال تأجيل إعلان النتائج إلى ما بعد اليوم، وهو ما يتعارض مع تأكيد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في وقت سابق بأن النتائج يجب أن تصدر مساءً كحد أقصى. ولكن ثمة معلومات تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة، في وقت بدأ فيه عدد من أعضاء بعض اللوائح بالتحضير لتقديم طعون جماعية أمام مجلس شورى الدولة ضمن المهلة القانونية الممتدة لـ15 يوماً.
 
 
المصدر: خاص لبنان24
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ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
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