النتائج المتداولة عن انتخابات طرابلس غير دقيقة… والتخوّف من تأجيل إعلانها يتصاعد

Advertisement

حتى اللحظة، لم تُحسم النتائج رسمياً سوى في أربع مناطق فقط: التل، الزاهرية، ، والمهاترة، حيث انتهى الفرز والجمع معاً. في المقابل، لا تزال بعض الأقلام يخضع لعملية إعادة فرز، في حين تُجمع نتائج أخرى وسط متابعة شاملة ومراجعة مفصّلة لضمان الدقة.في موازاة ذلك، تشهد مدينة استنفاراً أمنيّاً واسعاً، مع انتشار مكثّف لعناصر الجيش ووحدات المغاوير في مختلف الأحياء، في ظل توتر شعبي وتأخر مستمر في صدور النتائج الرسمية.وتسود حالة من القلق من احتمال تأجيل إعلان النتائج إلى ما بعد اليوم، وهو ما يتعارض مع تأكيد والبلديات في وقت سابق بأن النتائج يجب أن تصدر مساءً كحد أقصى. ولكن ثمة معلومات تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة، في وقت بدأ فيه عدد من أعضاء بعض اللوائح بالتحضير لتقديم طعون جماعية أمام ضمن المهلة القانونية الممتدة لـ15 يوماً.