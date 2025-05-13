تحقيقات المرفأ مستمرة وترقب عودة الوفد القضائي الفرنسي

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كتبت" الديار": ما خص التحقيقات المستمرة التي يقوم بها المحقق العدلي في قضية تفجير ، علم ان الوفد القضائي الفرنسي يستعد للقيام بزيارة ثانية الى لاستكمال النقاشات وتبادل المعلومات والتحقيقات، حيث تعول مصادر حقوقية على التعاون القضائي والامني الفرنسي، الذي سيساهم في تسريع انهاء التحقيقات واصدار القرار الظني، تمهيدا لبدء المحاكمات، خصوصا في ظل التسهيلات السياسية الداخلية التي ساهمت في فكفكة عقد الاستماع للمدعى عليهم من امنيين وقضاة وسياسيين.