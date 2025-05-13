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لبنان

تحقيقات المرفأ مستمرة وترقب عودة الوفد القضائي الفرنسي

Lebanon 24
13-05-2025 | 22:18
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كتبت" الديار": ما خص التحقيقات المستمرة التي يقوم بها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفا بيروت، علم ان الوفد القضائي الفرنسي يستعد للقيام بزيارة ثانية الى بيروت لاستكمال النقاشات وتبادل المعلومات والتحقيقات، حيث تعول مصادر حقوقية على التعاون القضائي والامني الفرنسي، الذي سيساهم في تسريع انهاء التحقيقات واصدار القرار الظني، تمهيدا لبدء المحاكمات، خصوصا في ظل التسهيلات السياسية الداخلية التي ساهمت في فكفكة عقد الاستماع للمدعى عليهم من امنيين وقضاة وسياسيين.
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