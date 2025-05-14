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لبنان

لبنانية تُصبح "وزيرة" في كندا.. من هي؟

Lebanon 24
14-05-2025 | 11:30
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عُيِّنت اللبنانية لينا متلج دياب من منطقة الديمان - قضاء بشري، وزيرة للهجرة في الحكومة الإتحادية الكندية الجديدة، للمرة الثالثة.
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وجاء هذا التعيين بعد الانتخابات النيابية التي جرت قبل شهر في كندا، وفازت فيها متلج نائباً فدرالياً عن منطقة غرب هاليفاكس، عاصمة ولاية نوفاسكوشيا، في الحزب الليبرالي.
 
وفي تصريح لها عقب الفوز، قالت متلج: "اُهدي فوزي بالمقعد النيابي وتعييني وزيرة للهجرة الى جميع الذين دعموني ووفروا لي أسباب النجاح، وفي طليعتهم أمي وأبي، وأعاهد الجميع انني سأبقى ملتزمة بمصالح الدولة الكندية العليا وتطوير المجتمع الكندي على قواعد حفظ حقوق الانسان والمزيد من العدالة الاجتماعية، كما أتطلّع الى تعميق الارتباط بوطن الجذور لبنان وفيه قريتي الجميلة الديمان".
 
يشار إلى ان متلج على تواصل دوري حثيث مع قريتها الأم الديمان، وتزورها بصورة دائمة ولها مبادرات اجتماعية وانسانية متعددة، وسوف تنظم لها رعية الديمان احتفالاً تكريمياً خلال زيارتها المقبلة اليها.
 
 
 
 
 
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