لبنانية تُصبح "وزيرة" في كندا.. من هي؟

عُيِّنت من منطقة - قضاء بشري، وزيرة للهجرة في الحكومة الإتحادية الكندية الجديدة، للمرة الثالثة.

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وجاء هذا التعيين بعد الانتخابات النيابية التي جرت قبل شهر في ، وفازت فيها متلج نائباً فدرالياً عن منطقة غرب هاليفاكس، عاصمة ولاية نوفاسكوشيا، في الحزب الليبرالي.

وفي تصريح لها عقب الفوز، قالت متلج: "اُهدي فوزي بالمقعد النيابي وتعييني وزيرة للهجرة الى جميع الذين دعموني ووفروا لي أسباب النجاح، وفي طليعتهم أمي وأبي، وأعاهد الجميع انني سأبقى ملتزمة بمصالح وتطوير المجتمع الكندي على قواعد حفظ حقوق الانسان والمزيد من العدالة الاجتماعية، كما أتطلّع الى تعميق الارتباط بوطن الجذور وفيه قريتي الجميلة الديمان".

يشار إلى ان متلج على تواصل حثيث مع قريتها الأم الديمان، وتزورها بصورة دائمة ولها مبادرات اجتماعية وانسانية متعددة، تنظم لها رعية الديمان احتفالاً تكريمياً خلال زيارتها المقبلة اليها.