"أمل" - الجنوب : منحازون الى لغة الدولة

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قال مسؤول في حركة "أمل" - إقليم الجنوب المهندس في حفل تأبين في : "نلتقي اليوم في حضرة هذه الظروف الصعبة والقاسية والاستثنائية التي تنعكس بشكل مباشر على واقع مجتمعنا وعلى واقع وطننا والمواطن في الذي ارهقته الأزمات وانهكته التحديات ، الا اننا لا بد لنا وفي ظل هذه الظروف الا ان نستفيد من فكر الإمام الذي علمنا ان أفضل وجوه الحرب ضد العدو الوحدة الداخلية وأن وطن نهائي لجميع بنيه".وأضاف:" إن ما يحصل في لبنان في الأونة الأخيرة ليس عاديا وما يحصل في هذه المنطقة هو استثنائي على المستوى الأمني و السياسي والاقتصادي والمجتمعي ، لذا هذا الأمر يحتاج إلى مقاربة دقيقة وعميقة الى مقاربة تعتمد لغة في مقاربة الاستحقاقات، لذا نتوجه الى اخوتنا في هذا البلد والى الإخوة المؤتمنون على صالح الوطن والمواطن، كما أن أفضل وجوه الحرب ضد العدو هي الوحدة الداخلية نحن اليوم بأمس الحاجة الى جرعة متقدمة في والحد من الخطاب الطائفي والمذهبي علنا نستطيع ان نساهم في تذليل العقبات السياسية واشتراح الحلول التي قد تساعد في تعزيز قدرة المواطن على مواجهة التحديات والمخططات التي تحاك من أجل ضرب هوية هذا المجنمع المقاوم الذي قال لا لإسرائيل ولا للتوطين ولا للتقسيم".تابع قائلاً: "نحن ننحاز الى لغة الدولة ومؤسساتها، نحن الى جانب في مواجهة الإعتداءات والخروق الجوية المتكررة ومخطئ من يظن ان هذه الإعتداءات تستهدف طائفة معينة أو بيئة خاصة، إنها تستهدف سيادة لبنان وكرامة اهله وقدسية ترابه".وختم: "كما قال دولة كما كنتم دعاة حوار في الداخل يجب ان تكونوا مقاومين على الحدود. نحن والإخوة في نؤمن بأهمية الإنتماء الى هذه الأرض فنحن شعب يحب أرضه وأن الأرض لمن يحبها ولمن يدافع عنها ويقاتل من اجلها، لذا نتمسك بمشروعنا بوحدتنا وندعو كل ان تكون واحدة موحدة في وجه العدو ولنحتكم الى تعزيز منسوب الوحدة الوطنية والى لغة الحوار والتلاقي والشراكة وتعزيز التواصل بين القوى المؤتمنة على صالح الوطن والمواطن".