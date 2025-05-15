"أمل" - الجنوب : منحازون الى لغة الدولة

قال مسؤول مكتب الشباب والرياضة
في حركة "أمل" - إقليم الجنوب المهندس علي حسن
في حفل تأبين في حومين الفوقا
: "نلتقي اليوم في حضرة هذه الظروف الصعبة والقاسية والاستثنائية التي تنعكس بشكل مباشر على واقع مجتمعنا وعلى واقع وطننا والمواطن في هذا البلد
الذي ارهقته الأزمات وانهكته التحديات ، الا اننا لا بد لنا وفي ظل هذه الظروف الا ان نستفيد من فكر الإمام السيد موسى الصدر
الذي علمنا ان أفضل وجوه الحرب ضد العدو الوحدة الداخلية وأن لبنان
وطن نهائي لجميع بنيه".
وأضاف:" إن ما يحصل في لبنان في الأونة الأخيرة ليس عاديا وما يحصل في هذه المنطقة هو استثنائي على المستوى الأمني و السياسي والاقتصادي والمجتمعي ، لذا هذا الأمر يحتاج إلى مقاربة دقيقة وعميقة الى مقاربة تعتمد لغة الحكمة
في مقاربة الاستحقاقات، لذا نتوجه الى اخوتنا في هذا البلد والى الإخوة المؤتمنون على صالح الوطن والمواطن، كما أن أفضل وجوه الحرب ضد العدو هي الوحدة الداخلية نحن اليوم بأمس الحاجة الى جرعة متقدمة في الوحدة الوطنية
والحد من الخطاب الطائفي والمذهبي علنا نستطيع ان نساهم في تذليل العقبات السياسية واشتراح الحلول التي قد تساعد في تعزيز قدرة المواطن على مواجهة التحديات والمخططات التي تحاك من أجل ضرب هوية هذا المجنمع المقاوم الذي قال لا لإسرائيل ولا للتوطين ولا للتقسيم".
تابع قائلاً: "نحن ننحاز الى لغة الدولة ومؤسساتها، نحن الى جانب الجيش اللبناني
في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية
والخروق الجوية المتكررة ومخطئ من يظن ان هذه الإعتداءات تستهدف طائفة معينة أو بيئة خاصة، إنها تستهدف سيادة لبنان وكرامة اهله وقدسية ترابه".
وختم: "كما قال دولة الرئيس نبيه بري
كما كنتم دعاة حوار في الداخل يجب ان تكونوا مقاومين على الحدود. نحن والإخوة في حزب الله
نؤمن بأهمية الإنتماء الى هذه الأرض فنحن شعب يحب أرضه وأن الأرض لمن يحبها ولمن يدافع عنها ويقاتل من اجلها، لذا نتمسك بمشروعنا بوحدتنا وندعو كل القوى السياسية
ان تكون واحدة موحدة في وجه العدو الإسرائيلي
ولنحتكم الى تعزيز منسوب الوحدة الوطنية والى لغة الحوار والتلاقي والشراكة وتعزيز التواصل بين القوى المؤتمنة على صالح الوطن والمواطن".