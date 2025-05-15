أسامة سعد اطلع من وفد صيادي الأسماك في صيدا على معاناتهم المعيشية والمهنية

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استقبل لـ " " النائب الدكتور ، في مكتبه في ، وفد صيادي الأسماك في المدينة، عرض معه الأوضاع المعيشية والمهنية الصعبة التي يعانيها الصيادون في ظل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، وغياب الدعم الرسمي لهذا القطاع الحيوي.عرض الوفد مجموعة من المطالب التي من شأنها تسهيل عمل الصيادين وتحسين ظروفهم، أبرزها: تأمين دعم مباشر للمحروقات التي تشكّل العبء الأكبر على كلفة الإبحار، توفير معدات الصيد بأسعار مدعومة، وتحسين آلية منح التراخيص وتجديدها، وتشديد الرقابة على الصيد الجائر لحماية السمكية.كما طالب الصيادون بإنشاء صندوق دعم خاص بهم، وتفعيل دور التعاونيات بهدف تأمين الاستقرار المالي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم.بدوره، أعرب النائب سعد عن تضامنه الكامل مع الصيادين، مؤكداً عزمه على نقل مطالبهم إلى الجهات المختصة ومتابعتها بشكل حثيث، بما يضمن تحقيق حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية. وشدّد على أن "قطاع الصيد يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي في صيدا، ويستحق كل دعم واهتمام".