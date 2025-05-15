اللبنانية الأولى نعمت عون استقبلت جمعيات تُعنى بأصحاب الارادات الصلبة: للإنسان قيمة لا يمكن ان تضاهيها أي اعتبارات (صور)

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شددت الأولى السيدة نعمت عون على ان رعاية الشأنين الإنساني والاجتماعي هي من الأولويات التي ستعنى بها مع رئيس الجمهورية ، لان للإنسان قيمة لا يمكن ان تضاهيها أهمية أي اعتبارات أخرى.ولفتت اللبنانية الأولى إلى إيلاء ذوي الإرادة الصلبة اهتماماً خاصاً نظراً الى الدور الذي يمكن ان يقوموا به في متى اتيحت لهم الفرصة لتحقيق ذلك، لانه جزء أساسي من طموحاتهم، وعنصر مهم في تبديل نظرتهم الى الحياة.ودعت عون الى ان تتعاون الجمعيات التي تهتم بالحالات الخاصة، ليس فقط لان في الاتحاد قوة، بل لان التضامن المجتمعي مع هذه الجمعيات يكون مثمراً اكثر مما لو كان لكل جمعية حركتها المستقلة.كلام اللبنانية الأولى جاء خلال استقبالها في ، عدداً من الجمعيات اللبنانية، من بينها جمعية AFEL حيث استمعت من السيد والسيدة امل عن نشاطات الجمعية واهتمامها بالأطفال المعنفين الذين يفتقدون الى من يهتم بهم. وقد انشدت مجموعة من هؤلاء الأطفال اغان امام السيدة الأولىالتي تفاعلت معهم واحتضنتهم، مؤكدة رعايتها لهم.