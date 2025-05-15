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لبنان

اللبنانية الأولى نعمت عون استقبلت جمعيات تُعنى بأصحاب الارادات الصلبة: للإنسان قيمة لا يمكن ان تضاهيها أي اعتبارات (صور)

Lebanon 24
15-05-2025 | 04:45
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شددت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون على ان رعاية الشأنين الإنساني والاجتماعي هي من الأولويات التي ستعنى بها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، لان للإنسان قيمة لا يمكن ان تضاهيها أهمية أي اعتبارات أخرى. 
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ولفتت اللبنانية الأولى إلى إيلاء ذوي الإرادة الصلبة اهتماماً خاصاً نظراً الى الدور الذي يمكن ان يقوموا به في المجتمع اللبناني متى اتيحت لهم الفرصة لتحقيق ذلك، لانه جزء أساسي من طموحاتهم، وعنصر مهم في تبديل نظرتهم الى الحياة.

ودعت عون الى ان تتعاون الجمعيات التي تهتم بالحالات الخاصة، ليس فقط لان في الاتحاد قوة، بل لان التضامن المجتمعي مع هذه الجمعيات يكون مثمراً اكثر مما لو كان لكل جمعية حركتها المستقلة.

كلام اللبنانية الأولى جاء خلال استقبالها في قصر بعبدا، عدداً من الجمعيات اللبنانية، من بينها جمعية AFEL حيث استمعت من السيد جوزف رفول والسيدة امل فرحات عن نشاطات الجمعية واهتمامها بالأطفال المعنفين الذين يفتقدون الى من يهتم بهم. وقد انشدت مجموعة من هؤلاء الأطفال اغان امام السيدة الأولى 
التي تفاعلت معهم واحتضنتهم، مؤكدة رعايتها لهم.
 
كذلك استقبلت السيدة الاولى وفداً من جمعية SESOBEL برئاسة السيدة فاديا صافي وضم الوفد عدداً من ذوي الارادات الصلبة ومساعديهم، وسلّموا السيدة عون رسالة عن أوضاعهم، وقدموا لها لوحة تذكارية.

والتقت السيدة عون وفداً آخر من جمعية  Acsauvel برئاسة السيدة دانا سعادة عيد التي شرحت نشاطات الجمعية والمشاريع التي يقومون بها في خدمة الأهداف الإنسانية التي يعملون من اجلها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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