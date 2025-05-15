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لبنان

للطلاب.. هل من مواد اختيارية أو تقليص مناهج؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
15-05-2025 | 14:00
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جزم مصدر تربوي لـ"لبنان24" أنّه حاليا لا تفكر وزيرة التربية ريما كرامي بإمكانية الذهاب نحو تقليص المناهج للامتحانات الرسمية لهذا العام.
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وحسب المصدر، فإنّ الأساتذة تلقوا اتصالات من جهات تربوية شدّدت على ضرورة إنهاء المناهج كما هي، على عكس العام الماضي.

وأوضح المصدر لـ"لبنان24" أنّ هذا القرار قد اتخذ بناء لمعطيات وأرقام علمية اعتمدتها الوزارة، إذ أكّد أن الأوضاع هذا العام سمحت بتدريس المنهاج بشكل كامل على عكس السنوات الماضية، التي شهدت في مكان ما ضغطا سياسيا أدّى إلى تقليص المناهج أو اعتماد المواد الاختيارية.

واستغرب المصدر الحملات الإعلامية التي تشنّ ضد الوزارة على خلفية عدم اعتماد المواد الاختيارية، مؤكدًا أن الجو العام السياسي والأمني كان ملائمًا لإنهاء المنهاج كاملا، خاصة وأنّ أيام الاضراب كانت محدودة.
المصدر: خاص لبنان24
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