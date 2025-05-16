كتل هوائية حارة تضرب لبنان.. الحرارة ستلامس الـ37 وتحذير مهم

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تحذير: من ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود العشر درجات خاصة على الساحل ومن الحرائق في المناطق الحرجية ومن الغبار في الاجواء .: غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات و المناطق الجنوبية بحيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية كذلك يسجل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة المسائية ليل الجمعة/ السبت نتيجة تأثيرالرياح الخماسينية الحارة و الجافة والتي تنشط بداءاً الظهر خاصة جنوب البلالد يرافقها طبقات من الغبار وانخفاض بنسبة الرطوبة .غائم جزئياً بسحب مرتفعة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ١٠ درجات على الساحل مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء وتبقى الرطوبة منخفضة في حين تبقى درجات الحرارة المسائية ليل السبت/ الاحد مرتفعة.قليل الغيوم اجمالا مع بداية الانخفاض بدرجات الحرارة ابتداء من بعد الظهر والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نشاط بسرعة الرياح حيث تلامس ٦٠كلم /س شمال البلاد و ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات كما تبقى طبقات الغبار في الاجواء .قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة.شمالية الى شمالية شرقية صباحا ناشطة، متقلبة ضعيفة ليلا ، سرعتها بين١٠ و ٣٥ كم/س.: جيد ، يسوء صباحا على المرتفعات بسبب الضباب.: بين: ٤٥و ٧٠ %.متوسط ارتفاع الموج.٢٢°م.١٠١٩ HPAأي ما يعادل: ٧٦٤ ملم زئبق: ٠٥:٣٧: ١٩:٣٤