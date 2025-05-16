Advertisement

لبنان

بيان لـ"اليونفيل"... وتعليقٌ من أهالي الجميجمة

Lebanon 24
16-05-2025 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1361233-638829983368906592.jpg
Doc-P-1361233-638829983368906592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المتحدث باسم"اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان، "انه في صباح اليوم، وأثناء قيام دورية تابعة لليونيفيل بنشاط عملياتي روتيني بين قريتي الجميجمة وخربة سلم، قامت مجموعة كبيرة من الأفراد بلباس مدني بمواجهة الدورية. وقد حاول هؤلاء الأفراد إيقاف الدورية باستخدام وسائل عنيفة، شملت استخدام العصي المعدنية والفؤوس، مما أدى إلى إلحاق أضرار بآليات الدورية. ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات. رداً على ذلك، استخدم حفظة السلام في اليونيفيل وسائل غير فتاكة لضمان سلامتهم وسلامة جميع الموجودين في المكان".
Advertisement
واضاف: "تم إبلاغ الجيش اللبناني، الذي حضر على الفور إلى مكان الحادث، وتولى مرافقة الدورية إلى قاعدتها".

واكد أن "هذه الدورية كانت مخططة مسبقاً ومنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية".
 
وذكّر "كافة الأطراف بأن ولاية اليونيفيل تنص على حرية حركتها ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان، وأي تقييد لهذه الحرية يُعد انتهاكاً للقرار 1701، الذي يخول اليونيفيل العمل بشكل مستقل، سواء بوجود القوات المسلحة اللبنانية أو بدونها. وعلى الرغم من التنسيق الدائم مع الجيش اللبناني، فإن قدرة اليونيفيل على تنفيذ مهامها لا تعتمد على وجوده".
واعتبر أن "استهداف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة أثناء تنفيذهم لمهامهم الموكلة من مجلس الأمن أمر غير مقبول". ودعت اليونيفيل "السلطات اللبنانية إلى ضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها دون تهديد أو عرقلة.
كما أكد أن "حرية حركة قواتها تُعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ ولايتها، التي تتطلب منها العمل باستقلالية وحيادية تامة".
وجدد "دعوة كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض حياة حفظة السلام للخطر"، واكدت" ضرورة احترام حرمة أفراد ومقرات الأمم المتحدة في جميع الأوقات".
 
 
في المقابل، صدر عن أهالي بلدة الجميجمة البيان التالي:
 
"بعد التمادي من قوات اليونيفيل بالدخول إلى الجميجمة للمرة الثانية من دون مُؤازرة الجيش، والدخول إلى أملاك خاصة، سارع الأهالي لتفقد الأملاك وطلبوا من قوات اليونيفيل التراجع وعدم التقدم داخل الأراضي، لكن قوات اليونيفيل بدأت الإشكال مع الاهالي ورمت القنابل المسيلة للدموع عليهم إضافة إلى إطلاق الرصاص، وقَد سُجِّلَت أكثر من إصابة جرَاء رمي القنابل المسيلة للدموع".
مواضيع ذات صلة
بيان لـ"حزب الله": إما المواجهة أو الاستسلام
lebanon 24
16/05/2025 14:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد "مقترح مصر" لـ"هدنة غزة"؟ مكتب نتنياهو يصدر بياناً
lebanon 24
16/05/2025 14:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان رسميّ... أوّل تعليق من "حزب الله" على ما حدث اليوم في الجنوب
lebanon 24
16/05/2025 14:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الانتخابات.. بيانٌ مشترك لـ"حزب الله" وحركة "أمل"!
lebanon 24
16/05/2025 14:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2025-05-16
07:24 | 2025-05-16
07:22 | 2025-05-16
07:22 | 2025-05-16
06:57 | 2025-05-16
06:54 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24