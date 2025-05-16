كلام عن "حزب الله".. كواليس لقاء بين الشرع ومسؤول أميركي!

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كشف عضو الأميركي مارلين ستوتزمان، وهو أول عضو في الكونغرس منذ سقوط الرئيس السوري السابق ، أن الرئيس السوري الجديد منفتح على اتفاق في شأن" هضبة " سيحد من الوجود ، مشيراً إلى أن الأخير يريد حقاً تغيير ، وعند تخفيف بعض الضغط والبدء في عملية ، سيكون هناك خطوات إيجابية.وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" التي أجرت لقاء مع ستوتزمان، أن تحدث مع المسؤوبل الأميركي بشأن الانتخابات في سوريا، وبرر تأخيرها لـ 5 سنوات بأن هناك الكثير من السوريين مشتتون حول العالم، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى يعودوا ويعيدوا بناء وطنهم ويؤسسوا نظاماً يدعم انتخابات حرة.وقال ستوتزمان، إن الشرع أخبره وإدارة أنه يعمل على الحد من نفوذ المنظمات المسلحة في سوريا، بالإضافة إلى الحد من الوجود الإيراني، وتابع: "من الأمور التي أخبرني بها الرئيس الشرع أنه يساعد والغرب بالفعل لإخراج من سوريا والحد من نفوذ ، كما قال إنه بينما قد يسمح لإيران بالاحتفاظ بسفارة في سوريا، فإنه سيقيد بالتأكيد عدد التأشيرات الممنوحة للإيرانيين الذين يدخلون البلاد".وفي ما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل، قال ستوتزمان إن الشرع أخبره أن "إسرائيل لديها خطة لتقسيم البلاد.. لا أعلم إن كان ذلك صحيحاً، ولكن بالنسبة له، كان ذلك هو العامل الحاسم".وفي حديثه لعضو الكونغرس الأميركي، تطرق الشرع إلى مرتفعات الجولان، وبدا أنه منفتح على أي اتفاق بشأن المنطقة، وعلى الرغم من نبرة ترامب الداعمة ظاهرياً، قال ستوتزمان إنه لا ينبغي للشرع أن يحتفل مبكراً، مؤكداً أنه "إذا لم تف إدارة أو حكومة الشرع بالوعود، فيمكن إعادة فرض هذه ، وعليه أن يفهم ذلك".