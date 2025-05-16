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لبنان

في ساحة النور... أطلق النار عليه وأصابه في قدميه

Lebanon 24
16-05-2025 | 09:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ك.م أطلق النار على م.ع في ساحة النور في طرابلس، وأصابه بعدّة طلقات ناريّة في قدميه.
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وأشارت المعلومات إلى وجود خلافات عائليّة بين ك.م وم.ع.
 
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