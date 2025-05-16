في ساحة النور... أطلق النار عليه وأصابه في قدميه

أفادت مندوبة " "، أنّ ك.م أطلق النار على م.ع في في ، وأصابه بعدّة طلقات ناريّة في قدميه.

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وأشارت المعلومات إلى وجود خلافات عائليّة بين ك.م وم.ع.