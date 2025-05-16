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لبنان

وهاب: هل يستطيع الشرع فعلها أم يتعثر؟

Lebanon 24
16-05-2025 | 12:02
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر صفحته على منصة "اكس": 
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"بدأت الحكومة السورية تنفيذ الشروط الأميركية. منذ الأمس هناك عمليات ضد متطرفين ونقل لبعضهم الآخر ولكن العملية في بدايتها. هل يستطيع الشرع فعلها أم يتعثر؟".
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