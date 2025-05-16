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لبنان

نقابة المحامين في بيروت تؤيد مشروع استقلال القضاء وتبدأ دراسته تفصيليًا

Lebanon 24
16-05-2025 | 12:19
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عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري برئاسة النقيب فادي المصري وحضور أعضاء المجلس، حيث جرى التطرق إلى عدد من القضايا القانونية والمهنية، في مقدمتها مشروع الحكومة المتعلق بتنظيم القضاء العدلي.
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وأشار المجلس في بيان صادر عنه، إلى أن المشروع الحكومي يهدف إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية وإعادة تنظيم عملها، مثنيًا على جهود وزير العدل عادل نصّار، ومُقدّرًا خطوة الحكومة في الدفع نحو مشروع يتماشى مع تطلعات النقابة في سبيل نهضة قطاع العدالة، انطلاقًا من أن المحامين شركاء أساسيون في تحقيق رسالة العدالة.

وأكدت النقابة أنها تقوم حاليًا بدراسة معمّقة للمشروع عبر لجنة خاصة شكلها النقيب، تضم نخبة من الخبراء ورجال القانون، تمهيدًا لرفع الملاحظات والاقتراحات إلى الجهات المعنية. 
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