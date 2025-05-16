نقابة المحامين في بيروت تؤيد مشروع استقلال القضاء وتبدأ دراسته تفصيليًا

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عقد اجتماعه الدوري برئاسة النقيب وحضور ، حيث جرى التطرق إلى عدد من القانونية والمهنية، في مقدمتها مشروع الحكومة المتعلق بتنظيم العدلي.وأشار المجلس في بيان صادر عنه، إلى أن المشروع الحكومي يهدف إلى تعزيز استقلال وإعادة تنظيم عملها، مثنيًا على جهود وزير العدل عادل نصّار، ومُقدّرًا خطوة الحكومة في الدفع نحو مشروع يتماشى مع تطلعات النقابة في سبيل نهضة قطاع العدالة، انطلاقًا من أن المحامين شركاء أساسيون في تحقيق رسالة العدالة.وأكدت النقابة أنها تقوم حاليًا بدراسة معمّقة للمشروع عبر لجنة خاصة شكلها النقيب، تضم نخبة من الخبراء ورجال القانون، تمهيدًا لرفع الملاحظات والاقتراحات إلى الجهات المعنية.