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لبنان

للمواطنين من "الداخلية".. إليكم "Chatbot"

Lebanon 24
16-05-2025 | 13:01
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أعلنت وزارة الداخلية والبلديات، عبر حسابها على منصة "إكس"، إطلاق مساعد آلي للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالانتخابات.

وجاء في المنشور:

" تطلق وزارة الداخلية والبلديات المساعد الآلي Chatbot.

 للإجابة على أسئلتكم المتعلقة بالانتخابات على مدار الساعة.
- معلومات عن مراكز الاقتراع
- خطوات الاقتراع
- شروط الترشح
- أو أي استفسار آخر
تحدثوا مع المساعد الآلي لدعم الانتخابات على الرابط التالي: https://chatbot.moim.gov.lb/


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