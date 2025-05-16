للمواطنين من "الداخلية".. إليكم "Chatbot"

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات، عبر حسابها على منصة "إكس"، إطلاق مساعد آلي للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالانتخابات.
وجاء في المنشور:
📢 تطلق وزارة الداخلية والبلديات المساعد الآلي Chatbot
للإجابة على أسئلتكم المتعلقة بالانتخابات على مدار الساعة
✅ معلومات عن مراكز الاقتراع
✅ خطوات الاقتراع
✅ شروط الترشح
✅ أو أي استفسار آخر
تحدثوا مع المساعد الآلي لدعم الانتخابات على الرابط التالي
🔗https://t.co/A7tYuSkIur pic.twitter.com/2sWnm5XcRt
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 16, 2025
📢 تطلق وزارة الداخلية والبلديات المساعد الآلي Chatbot
للإجابة على أسئلتكم المتعلقة بالانتخابات على مدار الساعة
✅ معلومات عن مراكز الاقتراع
✅ خطوات الاقتراع
✅ شروط الترشح
✅ أو أي استفسار آخر
تحدثوا مع المساعد الآلي لدعم الانتخابات على الرابط التالي
🔗https://t.co/A7tYuSkIur pic.twitter.com/2sWnm5XcRt