للمواطنين من "الداخلية".. إليكم "Chatbot"

📢 تطلق وزارة الداخلية والبلديات المساعد الآلي Chatbot

للإجابة على أسئلتكم المتعلقة بالانتخابات على مدار الساعة

✅ معلومات عن مراكز الاقتراع

✅ خطوات الاقتراع

✅ شروط الترشح

✅ أو أي استفسار آخر

تحدثوا مع المساعد الآلي لدعم الانتخابات على الرابط التالي

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