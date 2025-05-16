سلام يلتقي السوداني وعباس في بغداد (صور)

التقى ، اليوم الجمعة في ، نظيره .

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وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل توسيع مجالات التعاون ، لاسيما في ميادين الطاقة، الاقتصاد، والتبادل الثقافي، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.





وتم التأكيد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتشديد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك بما يخدم مصالح وشعوبها.





وأعرب الرئيس سلام خلال اللقاء عن تقدير وشكره للدعم المستمر الذي يقدمه في مختلف المجالات ولا سيما .

عباس

كذلك، التقى سلام يرافقه وزيرا الخارجية يوسف رجي والاقتصاد عامر البساط بالرئيس الفلسطيني ، حيث جرى بحث الأوضاع الراهنة في ، ولا سيما في ، في ظل التصعيد العسكري المستمر.





وأكد سلام ضرورة الوقف الفوري للحرب، وحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه في أرضه ووطنه، مشدداً على أهمية التمسك بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.