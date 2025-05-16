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لبنان

سلام يلتقي السوداني وعباس في بغداد (صور)

Lebanon 24
16-05-2025 | 14:56
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وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي، لاسيما في ميادين الطاقة، الاقتصاد، والتبادل الثقافي، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.


وتم التأكيد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتشديد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.


وأعرب الرئيس سلام خلال اللقاء عن تقدير لبنان وشكره للدعم المستمر الذي يقدمه العراق في مختلف المجالات ولا سيما النفط.
 
 
عباس
 
 
كذلك، التقى سلام يرافقه وزيرا الخارجية يوسف رجي والاقتصاد عامر البساط بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث جرى بحث الأوضاع الراهنة في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري المستمر.


وأكد سلام ضرورة الوقف الفوري للحرب، وحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه في أرضه ووطنه، مشدداً على أهمية التمسك بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.


كذلك، جدّد سلام دعمه للمبادرة العربية للسلام، باعتبارها مرجعية أساسية لأي تسوية عادلة وشاملة، تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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