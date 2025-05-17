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لبنان

"إشاعة" في أوساط "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2025 | 03:15
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تتجنب أوساط مقربة من "حزب الله" التعليق على أي مسألة تتعلق بضبط عملاء للعدو الإسرائيلي ضمن البيئة الحاضنة له، وذلك في إطار سياسة التزام الصمت إزاء هذه المسألة، وترك الأمر للدولة حصراً كونه من خلال قراراتها القضائية، سيُعرف العملاء علناً.
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ووسط ذلك، سادت الكثير من التساؤلات عمّا إذا كانت هناك من توقيفات إضافية تتوازى مع عملية توقيف العميل محمد حسن صالح الذي تبين أنه على صلة بالموساد الإسرائيلي.
 
وما تبين، بحسب معلومات "لبنان24"، أنّ هناك "إشاعات" تنتشر في بيئة "حزب الله" أساسها الحديث عن عدد كبير من العملاء تم توقيفها، لكن لا شيء مُثبتا في هذا القبيل، حتى الآن.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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