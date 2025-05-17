"إشاعة" في أوساط "حزب الله"

تتجنب أوساط مقربة من " " التعليق على أي مسألة تتعلق بضبط عملاء للعدو ضمن البيئة الحاضنة له، وذلك في إطار سياسة الصمت إزاء هذه المسألة، وترك الأمر للدولة حصراً كونه من خلال قراراتها القضائية، سيُعرف العملاء علناً.

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ووسط ذلك، سادت الكثير من التساؤلات عمّا إذا كانت هناك من توقيفات إضافية تتوازى مع عملية توقيف العميل الذي تبين أنه على صلة بالموساد الإسرائيلي.

وما تبين، بحسب معلومات " "، أنّ هناك "إشاعات" تنتشر في بيئة "حزب الله" أساسها الحديث عن عدد كبير من العملاء تم توقيفها، لكن لا شيء مُثبتا في هذا القبيل، حتى الآن.