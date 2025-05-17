ناصر الدين: دعم أولي لمستشفى الحريري وخطة للنهوض بالمستشفيات الحكومية

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العامة الدكتور ركان أن، " قدمت دعما لمستشفى الحكومي الجامعي بهدف مساعدة المستشفى على سلوك سكة التعافي، ووضع حد للمشاكل المتزايدة التي يواجهها والتي تؤثر على سير العمل في هذا الصرح الإستشفائي، الذي لم يعد قادرا على لعب الدور المحوري الذي كان يقوم به في تقديم والنوعية للمجتمع اللبناني، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة فيه".وأوضح الوزير ناصر الدين في تصريح له اليوم، أن "الزيارة الميدانية التي قام بها للمستشفى هذا الأسبوع استكملت الإجتماعات المكثفة التي كان قد عقدها مع أكثر من جهة معنية بأوضاع المستشفى، وأتاحت الإطلاع التفصيلي على أوضاع المستشفى". ولفت إلى أن "الدعم المالي الذي تم تقديمه هدف إلى تحديث معدات وتجهيزات أساسية لتوفير استدامة العمل في الأقسام الطبية إضافة إلى تأمين المستلزمات الضرورية لعمل المختبر وإنجاز الفحوصات الضرورية لمتابعة أوضاع المرضى".وجدد الوزير ناصر الدين دعوته للإدارة والأطباء والموظفين إلى التعاون البناء، بهدف تحقيق النهضة المنشودة في ، وتمكينه من أداء رسالته في خدمة المجتمع.وختم مؤكدا أن "هذه النهضة لن تتحقق إلا بتضافر الجهود من داخل المستشفى"، مشيرا إلى أن "الوزارة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم ضمن خطتها الاستراتيجية الشاملة لتطوير وتحديثها في مختلف المناطق ".