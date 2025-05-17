الرئيس عون من روما: لبنان سيبقى مؤمناً أكثر من أي وقت مضى برسالته التاريخية في الحرية والتعددية

وصل رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون إلى لتمثيل في القداس الحبري الاول للبابا غداً.

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عون: "مشاركة لبنان ليست بروتوكولية، بل تأكيد على الروابط العميقة والعلاقة الراسخة التي تجمع لبنان والكرسي الرسولي".

وأضاف: "لبنان، بتنوعه الطائفي والمذهبي، سيبقى مؤمناً أكثر من أي وقت مضى، برسالته التاريخية في الحرية والتعددية".

وتابع قائلاً: "سيبقى لبنان نموذجًا يُحتذى به، مؤكدًا للعالم أن الحوار ليس شعارًا، بل هو مسيرة تحتاج إلى إرادة صلبة جوهرها أن الكرامة والعدالة والسلام ليست امتيازات، بل حقوقٌ لكل إنسان، بغض النظر عن دينه أو هويته".