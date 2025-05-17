Advertisement

لبنان

الرئيس عون من روما: لبنان سيبقى مؤمناً أكثر من أي وقت مضى برسالته التاريخية في الحرية والتعددية

Lebanon 24
17-05-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1361832-638830960023618124.png
Doc-P-1361832-638830960023618124.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون إلى روما لتمثيل لبنان في القداس الحبري الاول للبابا لاوون الرابع عشر غداً.
Advertisement
 
وقال الرئيس عون: "مشاركة لبنان ليست بروتوكولية، بل تأكيد على الروابط العميقة والعلاقة الراسخة التي تجمع لبنان والكرسي الرسولي".
 
وأضاف: "لبنان، بتنوعه الطائفي والمذهبي، سيبقى مؤمناً أكثر من أي وقت مضى، برسالته التاريخية في الحرية والتعددية".
 
 
وتابع قائلاً: "سيبقى لبنان نموذجًا يُحتذى به، مؤكدًا للعالم أن الحوار ليس شعارًا، بل هو مسيرة تحتاج إلى إرادة صلبة جوهرها أن الكرامة والعدالة والسلام ليست امتيازات، بل حقوقٌ لكل إنسان، بغض النظر عن دينه أو هويته". 
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الألمانية من كييف: علينا دعم أوكرانيا الآن أكثر من أي وقت مضى
lebanon 24
17/05/2025 18:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نقترب من اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى
lebanon 24
17/05/2025 18:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"National Interest": الحوثيون أكثر خطورة من أي وقت مضى وهؤلاء يدعمونهم
lebanon 24
17/05/2025 18:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: الناتو متحد أكثر من أي وقت مضى
lebanon 24
17/05/2025 18:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:58 | 2025-05-17
11:31 | 2025-05-17
11:23 | 2025-05-17
11:01 | 2025-05-17
10:58 | 2025-05-17
10:55 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24