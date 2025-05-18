عبر الهاتف.. هكذا فاجأ نائب اللبنانيين

سعى أحد النواب في إلى استخدام رسائل نصية يدعو فيها المواطنين، سواء في بيروت أو خارجها، للاقتراع لصالح إحدى اللوائح الإنتخابية في العاصمة خلال الإنتخابات التي تُقام اليوم الأحد.

Advertisement

مصدر متابع لشؤون الإنتخابات والماكينات علّق على الرسائل قائلاً: "كنا ناسيين شي اسمو SMS، قام النائب رجعنا سنين لورا وتذكرناها".