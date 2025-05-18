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لبنان

عبر الهاتف.. هكذا فاجأ نائب اللبنانيين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-05-2025 | 01:45
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سعى أحد النواب في بيروت إلى استخدام رسائل نصية يدعو فيها المواطنين، سواء في بيروت أو خارجها، للاقتراع لصالح إحدى اللوائح الإنتخابية في العاصمة خلال الإنتخابات التي تُقام اليوم الأحد.
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مصدر متابع لشؤون الإنتخابات والماكينات علّق على الرسائل قائلاً: "كنا ناسيين شي اسمو SMS، قام النائب رجعنا سنين لورا وتذكرناها".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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