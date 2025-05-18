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لبنان

من دون تشطيب.. باسيل يدعو للإقتراع لهذه اللائحة في بيروت

Lebanon 24
18-05-2025 | 02:24
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كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على "إكس":
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الإنتخاب مسؤولية وواجب، والمناصفة ببيروت أمانة وعرف، لا بل اكتر، هي صيغة وميثاق وعيش مشترك... لائحة "بيروت بتجمعنا" تشكّل اليوم ضمانة للمناصفة، لذلك أدعو كل أنصارنا وأصدقائنا وأهلنا أن ينتخبوها لائحة كاملة من دون تشطيب، حتّى ما نشطب ميثاقنا... وحتّى تبقى فعلاً ‎بيروت بتجمعنا". 
 
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