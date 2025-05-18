من دون تشطيب.. باسيل يدعو للإقتراع لهذه اللائحة في بيروت

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كتب رئيس على "إكس":الإنتخاب مسؤولية وواجب، والمناصفة ببيروت أمانة وعرف، لا بل اكتر، هي صيغة وميثاق وعيش مشترك... لائحة " بتجمعنا" تشكّل اليوم ضمانة للمناصفة، لذلك أدعو كل أنصارنا وأصدقائنا وأهلنا أن ينتخبوها لائحة كاملة من دون تشطيب، حتّى ما نشطب ميثاقنا... وحتّى تبقى فعلاً ‎بيروت بتجمعنا".