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لبنان

تحذير صادر من وزارة العدل

Lebanon 24
18-05-2025 | 02:56
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ذكرت وزارة العدل في بيان، جميع المواطنين بأن "أي إخلال بالأمن، لا سيما إطلاق النار ابتهاجاً سيُقابل بأقصى درجات الحزم والملاحقة القانونية، وقد طلب وزير العدل من النيابة العامة التمييزية عدم التساهل مع أي شخص يُطلق النار وملاحقة كل من يحاول التدخل بغية التوسط أو الضغط لإطلاق مطلقي النار. كما يهم وزير العدل التذكير بأن حياة المواطنين وسلامتهم خط أحمر، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير وتمرير الأفعال الإجرامية التي تنمّ عن انعدام المسؤولية والإنسانية واستهتار بأرواح اللبنانيات واللبنانيين".
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