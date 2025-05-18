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لبنان

لقاء بين محافظ البقاع وقادة أمنيين

Lebanon 24
18-05-2025 | 03:25
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عقد لقاء بين محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده والمدير العام لامن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندس، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله مع عدد من الضباط الامنيين. (الوكالة الوطنية)
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