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لبنان

سلام في مراكز الاقتراع في الجميزة : بيروت تاريخيا حاضنة للجميع وستبقى كذلك

Lebanon 24
18-05-2025 | 04:54
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جال رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام  في مراكز الاقتراع في مدرسة الفرير الجميزة وتفقد سير العملية الانتخابية.
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 وقال رداً على سؤال حول نسبة الاقتراع المنخفضة: "هذا  واقع ولكن لا نزال في فترة قبل الظهر، نأمل أن ترتفع  نسبة الاقبال فهذه الفرصة الوحيدة لاهالي بيروت كي يعبروا عن خياراتهم الإنمائية. واناشدهم مرة ثانية الإقبال على التصويت بكثافة، فبيروت بحاجة الى انماء كبير في كل ما يتعلق بأمورها الحياتية، من زحمة السير الى الحفر الى النفايات وغيرها من الأمور التي تدخل في نطاق العمل البلدي".
وعن المحافظة على التنوع في بيروت اشار الرئيس سلام إلى أن" تاريخ المدينة يشير الى محافظتها على التنوع وما يهمه هو  ان يتمثل الجميع في المجلس البلدي كما يجب"، معتبرا أن" بيروت كانت تاريخيا حاضنة  للجميع وستبقى كذلك، وأنا على ثقة بأن الجميع سيتمثل في المجلس البلدي".
ولدى سؤاله عن سبب عدم بحث القوانين التي تتعلق بتسيير  الانتخابات في بيروت قبل الانتخاب؟
اجاب: "لأنها أتت متأخرة، ويجب بعد انتهاء العملية الانتخابية اعادة النظر بكل آليات الانتخابات البلدية عموما ولا سيما في بيروت".
وعن الفيديوهات الافتزازية التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعو الى عدم السير بالمناصفة اجاب الرئيس سلام: "هذه فيديوهات استفزازية وهدفها مغرض".
سئل: هل التحدي تأمين المناصفة او انماء حقيقي وفاعل لبيروت؟
اجاب: "لماذا يجب ان يتناقض هذان الهدفان؟ لا تناقض بينهما ابدا".
وعن الاستهزاء الذي حصل حول اضاءته شارع في الروشة  والرد عليهم قال:" بامكانهم الاستهزاء  ومن حقهم ذلك طالما لم نقم باضاءة بيروت كلها، وانا ساهمت بعملية الاضاءة تشجيعا للمزيد من المناطق، وآمل ان ارى مناطق تضاء اكثر في الاسابيع القليلة المقبلة".
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