قبلان: لبنان ليس بضاعة للبيع

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ورأى "ان الحل بالوطنية بعيدا عن لعبة الإرتزاق، ولبنان لا يمكن أن يكون فريسة إسرائيلية، واتفاق 17 أيار خيانة سيادية وسط نهاية وطنية مخزية لم يخرجنا منها إلا انتفاضة 6 شباط التي انقذت لبنان الكيان والدولة والمؤسسات والشعب".وقال :" في هذا المجال تاريخ سيادي وممر لإعادة تعريف وطنية وسيادة لبنان، والتعويل على أو واشنطن أو العرب وهم، والحكومة مطالبة بقيراط من السيادة العمليّة، ورئيس الحكومة معني بتأكيد أهليّته الحكومية، ولا قيادة بلا سيادة، ولا قيمة للعرب ويوسفُهم في غزّة ينحره الاسرائيلي ببعضٍ من سكاكينهم وعلى مرأى عيونهم، وما نريده بهذا البلد حكومة تملك بعض الجرأة السيادية بوجه واشنطن وسط غياب مطلق للجنة الإشراف على اتفاق وقف النار، والمواطن الجنوبي لا يشعر بوجود دولة وحكومة وقوة سيادية في ، والمشكلة بعمق القرار السياسي".وأكد "ان ما نريده ضمانة سيادية على الأرض، ولبنان ليس بضاعة للبيع ولن يكون بضاعة، ويوما كنا نتحدّث عن نكبة واليوم نتحدث عن نكبة تنهش أصل وجود العرب".