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لبنان

"تلفوني ما عم بدق".. هذا ما قاله محافظ بيروت عن الانتخابات

Lebanon 24
18-05-2025 | 04:29
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قال محافظ بيروت مروان عبود إنه "سيجول على كافة أقلام الاقتراع في العاصمة للتأكد من سير العملية الإنتخابية"، وأضاف: "تلفوني ماعم بدق ما يعني أنَّ الأمور تسير بشكلٍ جيّد".
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وفي تصريح صحفي، قال عبود: "نجحنا في مهمّاتنا السابقة والعملية الانتخابية اليوم ليست مسألة صعبة".

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