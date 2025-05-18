"تلفوني ما عم بدق".. هذا ما قاله محافظ بيروت عن الانتخابات

قال محافظ إنه "سيجول على كافة أقلام الاقتراع في العاصمة للتأكد من سير العملية الإنتخابية"، وأضاف: "تلفوني ماعم بدق ما يعني أنَّ الأمور تسير بشكلٍ جيّد".

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وفي تصريح صحفي، قال عبود: "نجحنا في مهمّاتنا السابقة والعملية اليوم ليست مسألة صعبة".