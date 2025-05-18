كتل هوائية حارّة محمّلة بطبقات من الغبار إلى لبنان... إليكم طقس الأيام المقبلة!

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وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة والجافة والمحملة بطبقات من الغبار على والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليوم الأحد بالرغم من انخفاض درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الإثنين حيث تنخفض بشكل إضافي فتعود إلى معدلاتها وتكون مصحوبة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27، بين 17 و26، وزحلة بين 13 و27 درجة.ملاحظة: تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.- الطقس المتوقع في لبنان:الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة محملة بطبقات من الغبار في الأجواء تسوء معها الرؤية أحيانا، كما نلمس إنخفاضا بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة بدءا الظهر فيتكون الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة أحيانا.الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تلامس معدلاتها الموسمية.الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة حيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة.- الطقس المتوقع في لبنان: على الساحل من 18 إلى 27 درجة ، فوق الجبال من 15 إلى 23 درجة ، في الداخل من 16 إلى 28 درجة.- االرياح السطحية: شمالية شرقية تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.- الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 25 و50 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20°م.- الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.- ساعة : 05,36 ساعة غروب الشمس: 19,33