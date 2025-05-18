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لبنان

بالأرقام.. ارتفاع في عدد الشكاوى الانتخابية

Lebanon 24
18-05-2025 | 08:13
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كشفت غرفة العمليات في وزارة الداخليّة أنّه حتى الساعة، تمّ تسجيل 291 شكوى، خلال اليوم الانتخابي.
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وأتت الشكاوى على الشكل التالي: 251 ادارية، 37 إعلاميّة، و3 أمنيّة.
 
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