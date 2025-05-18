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لبنان

من الداخلية.. مقارنة بين نسب الاقتراع في المحافظات وفي الانتخابات بين عامي 2016 و2025

Lebanon 24
18-05-2025 | 08:32
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نشرت وزارة الداخلية والبلدية عبر حسابها على منصة "إكس" مقارنة نسب الاقتراع في محافظات بيروت، والبقاع، وبعلبك-الهرمل حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
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كما نشرت مقارنة نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بين عامي 2025 و2016 (حتى الساعة الثالثة بعد الظهر).

 

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