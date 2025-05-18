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لبنان

إليكم نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل عند إقفال الصناديق

Lebanon 24
18-05-2025 | 12:33
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أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابية البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل عند الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، وسط أجواء هادئة وتحت إشراف أمني وإداري منظّم. 
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وكانت قد فتحت صناديق الاقتراع أبوابها منذ ساعات الصباح الأولى، حيث بدأ الناخبون بالتوافد إلى المراكز، مع تسجيل تفاوت في نسب الإقبال بين مختلف المناطق.


وعند الساعة السابعة، بلغ اجمالي نسب الاقتراع في بعلبك- الهرمل- البقاع: 44.15%.
 
وجاءت نسب الاقتراع على الشكل التالي: بيروت 20.2%، بعلبك 47.07%، الهرمل 34.94%، البقاع  37.66%، زحلة: 45.29%، راشيا: 37.2%، والبقاع الغربي: 41.83%.

وكشفت غرفة العمليات في وزارة الداخليّة أنّه حتى الساعة 6:30، تمّ تسجيل 387 شكوى، 335 ادارية، 47 اعلامية و 4 أمنية.
 
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