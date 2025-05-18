إليكم نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل عند إقفال الصناديق

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أغلقت صناديق الاقتراع في البلدية والاختيارية في محافظات والبقاع وبعلبك - عند الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، وسط أجواء هادئة وتحت إشراف أمني وإداري منظّم.وكانت قد فتحت صناديق الاقتراع أبوابها منذ ساعات الصباح الأولى، حيث بدأ الناخبون بالتوافد إلى المراكز، مع تسجيل تفاوت في نسب الإقبال بين مختلف المناطق.وعند الساعة السابعة، بلغ اجمالي نسب الاقتراع في بعلبك- الهرمل- : 44.15%.