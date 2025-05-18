عبود مشاركا بتدشين كنيسة سيدة الفرح في زحلة: صرح إيماني كبير

كتب عبود عبر منصة "أكس" بعد مشاركته في حفل تدشين الفرح ومتحف المتروبوليت نيفن الصيقلي في : "في صبيحة هذا الأحد المبارك فرحتنا كبيرة بإنجاز هذا الصرح الإيماني الكبير، وتزداد فرحتنا ببركة حضور صاحب الغبطة بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الاورثوذكس . إن هذا الانجاز المبارك ما هو إلا تـأكيد على مسيرة البقاء والتعلّق بالأرضِ والثبات على الإيمان بلبنان بلد الرسالة والقداسة والعيش المشترك".

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