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لبنان

عبود مشاركا بتدشين كنيسة سيدة الفرح في زحلة: صرح إيماني كبير

Lebanon 24
18-05-2025 | 12:36
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كتب النائب جميل عبود عبر منصة "أكس" بعد مشاركته في حفل تدشين كنيسة سيدة الفرح ومتحف المتروبوليت نيفن الصيقلي في مدينة زحلة: "في صبيحة هذا الأحد المبارك فرحتنا كبيرة بإنجاز هذا الصرح الإيماني الكبير، وتزداد فرحتنا ببركة حضور صاحب الغبطة بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الاورثوذكس يوحنا العاشر يازجي. إن هذا الانجاز المبارك ما هو  إلا تـأكيد على مسيرة البقاء والتعلّق بالأرضِ والثبات على الإيمان بلبنان بلد الرسالة والقداسة والعيش المشترك".
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