الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج





وكانت قد أغلقت صناديق الاقتراع في محافظات والبقاع وبعلبك - الهرمل عند الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، وسط أجواء هادئة وتحت إشراف أمني وإداري منظّم.

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وقد أعلنت الماكينة للتيار الوطني الحر:

- فوز المختار ديب جرجس بسترس في بلدة عين بورضاي.

- فوز المختار جرجي معلوف في حدث بعلبك بـ٢٠٧ اصوات.

- فوز امين منصور بمركز مختار في عيتنيت في الغربي

- فوز موريس بمركز مختار في مشغرة بدأت مساء اليوم الأحد نتائج الانتخابات البلدية والاختارية الأولية بالصدور.وكانت قد أغلقت صناديق الاقتراع في محافظات والبقاع وبعلبك - الهرمل عند الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، وسط أجواء هادئة وتحت إشراف أمني وإداري منظّم.وقد أعلنت الماكينة للتيار الوطني الحر:- فوز المختار ديب جرجس بسترس في بلدة عين بورضاي.- فوز المختار جرجي معلوف في حدث بعلبك بـ٢٠٧ اصوات.- فوز امين منصور بمركز مختار في عيتنيت في الغربي- فوز موريس بمركز مختار في مشغرة

- فوز المختار كامل البيطار المدعوم من في القاع



وبحسب المعلومات الأولية، فاز المختار المدعوم من " " في بلدة بـ البقاع .

كما فاز المختاران هاني جوزيف ضاهر وطوني الياس مهنا في الفرزل الفوقا.

وفاز المختار جوزيف مزرعاني في حوش الامراء.

في راس بيروت، فوز المخاتير: احمد شاتيلا، رمضان غلايني، غسان شهاب، عبد الباسط ، يوسف عيتاني وجورج عرمان.

هذا وأفادت "الوكالة " بفوز المختارين المدعومين من " "، في بلدة ينطا، بعد فوز البلدية بالتزكية.

وفاز المختار بسام ابو حمدان مرشح " الشيعي" في بلدة الكرمة في البقاع الاوسط ــ قضاء زحلة.

وأفادت مندوبة " " بانتهاء عملية الفرز في بلدة حورتعلا وصدور نتائج "الاختيارية" بفوز ثلاثة مخاتير وهم: عبد الحسن العوطة ، شوقي المصري ونزيه درويش.

وكانت قد فازت لائحة بلدية التنمية والوفاء في بلدة حورتعلا المؤلفة من ١٥ عضواً برئاسة محمود المصري بالتزكية.

البلديات:

أفيد بفوز لائحة التنمية والوفاء في بلدة ميدون بكامل أعضائها.



هذا وفازت لائحة "شتورا تستحق" برئاسة ميشال مطران بكامل أعضائها.



كما أعلنت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، فوز اللائحة المدعومة من التيار في حوش بردى في بعلبك، فوز اللائحة المدعومة من التيار بالكامل في عيتا الفخار وفوز لائحة "أبلح بتجمعنا" المدعومة من التيار ١٥- صفر

كذلك، اشات الماكينة الانتخابية للقوّات الى تقدم كبير للائحة "بيروت بتجمعنا". كما افادت بفوز لائحة "ارضي هويتي لتبقى" المدعومة من القوات مقابل لائحة اهل القاع المدعومة من .

هذا وفازت لائحة رئيس البلدية السابق ايلي صقر في الانتخابات البلدية في بلدة تل ذنوب في البقاع الغربي.

وأفادت مندوبة "لبنان بفوز لائحة "تربل بتجمعنا" في تربل قضاء زحلة برئاسة كابي فرج وابراهيم الرامي 15-0.

وفازت لائحة المحامي بشير مطر بكامل أعضائها قي القاع.

كما فازت اللائحة المدعومة من النائب غسان سكاف في بلدة عيتا الفخار في قضاء راشيا. وفازت اللائحة المدعومة من التيار والقوات في صغبين.

وفازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة الطيبة في ــ قضاء بـ"التزكية" في الانتخابات البلدية.



كما افيد بفوز لوائح "الصيفي بتجمعنا" و"المدور بيجمعنا" و"الرميل بتجمعنا" و"الأشرفية بتجمعنا" المدعومة من التيار والطاشناق والقوات والكتائب.

هذا وفازت اللائحة المدعومة من "الحزب التقدمي الاشتراكي"، في بكيفا- قضاء راشيا، بكامل أعضائها.



أفيد بفوز لائحة التنمية والوفاء في حربتا بكامل أعضائها وفوز لائحة التنمية والوفاء في دورس بكامل أعضائها. كما افيد بفوز لائحة التنمية والوفاء بالتزكية في بلدة القليلة .

كما فازت لائحة "بيتنا لاهيا"، برئاسة فايز جميل الخوري، في بيت لهيا - قضاء راشيا، والمدعومة من العائلات.

وفازت لائحة "معاً لإنماء مشغرة" كاملة في بلدة مشغرة والمدعومة من وحزب الله.

هذا وفازت لائحة "معربون بلدتي" بجميع أعضائها البلدية والاختيارية.

وفازت لائحة "ضيعتنا مسؤوليتنا" في رأس بعلبك ولائحة كامل مرعي أبو زور في بلدة تنورة.

وفي بلدة المحيدثة، فازت اللائحة البلدية برئاسة فاضل جمال والمدعومة من "الحزب التقدمي الاشتراكي" بكامل أعضائها.

أما في الهرمل، فازت لائحة العائلات المدعومة من حزب الله وأمل في بلدة الشواغير.