بعد فوز "الرياضي" ببطولة "وصل".. الحريري: مبروك لشبابنا الأبطال

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كتب عبر حسابه على "إكس": مبروك للبنان الإنجاز الجديد للنادي تتويجه للسنة الثانية على التوالي بلقب بطولة "وصل" لغرب لكرة السلة،اليوم يضيف الرياضي فوزًا جديدًا الى سجله الحافل بالالقاب. مبروك لشبابنا الأبطال.