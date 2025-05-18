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لبنان

بعد فوز "الرياضي" ببطولة "وصل".. الحريري: مبروك لشبابنا الأبطال

Lebanon 24
18-05-2025 | 16:26
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "إكس": مبروك للبنان الإنجاز الجديد للنادي الرياضي بيروت تتويجه للسنة الثانية على التوالي بلقب بطولة "وصل" لغرب آسيا لكرة السلة، 
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اليوم يضيف الرياضي بيروت فوزًا جديدًا الى سجله الحافل بالالقاب. مبروك لشبابنا الأبطال.
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