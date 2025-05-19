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لبنان

بيروت... تنسيق لافت بين الخصوم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-05-2025 | 01:15
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في خضم العملية الانتخابية في مدينة بيروت امس، بدا لافتا التواصل المستمر  بين ماكينة "الثنائي الشيعي" من جهة، وماكينات الأحزاب المتحالفة معهم من جهة أخرى، بمن فيهم خصومهم التقليديون من الأحزاب المسيحية والسنيّة. 
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وبحسب المعطيات فان هذا التنسيق لم يكن تقنياً فقط، بل كان يهدف إلى الاطمئنان إلى نسبة التصويت الشيعي، وضمان عدم وجود تشتيت قد يهدد فرص فوز مرشحي اللائحة الموحدة.
هذا المشهد أظهر أن الحسابات الانتخابية في بيروت تجاوزت الانقسامات الطائفية التقليدية، لصالح تحالفات مبنية على المصالح الانتخابية الدقيقة.
وكان لافتاً تصدّر المرشحين الشيعة نتائج الانتخابات البلدية، ما عكس ثباتاً في البيئة المؤيدة لحزب الله وحركة أمل في العاصمة.
المصدر: لبنان 24
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