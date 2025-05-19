بيروت... تنسيق لافت بين الخصوم

Advertisement

في خضم العملية في مدينة امس، بدا لافتا التواصل المستمر بين ماكينة " " من جهة، وماكينات الأحزاب المتحالفة معهم من جهة أخرى، بمن فيهم خصومهم التقليديون من والسنيّة.وبحسب المعطيات فان هذا التنسيق لم يكن تقنياً فقط، بل كان يهدف إلى الاطمئنان إلى نسبة التصويت الشيعي، وضمان عدم وجود تشتيت قد يهدد فرص فوز مرشحي اللائحة الموحدة.هذا المشهد أظهر أن الحسابات الانتخابية في بيروت تجاوزت الانقسامات الطائفية التقليدية، لصالح تحالفات مبنية على المصالح الانتخابية الدقيقة.وكان لافتاً تصدّر المرشحين نتائج ، ما عكس ثباتاً في البيئة المؤيدة لحزب الله وحركة أمل في العاصمة.