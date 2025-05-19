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لبنان

مارون يونس ترشّح إلى رئاسة الرابطة المارونية

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:30
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قدّم مارون قسطا يونس ترشحه إلى رئاسة المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في الانتخابات التي ستجرى لانتخاب رئيس ونائب رئيس و15 عضوا في المجلس التنفيذي.
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وأصدر يونس بيانا إلى أعضاء الرابطة المارونية جاء فيه:"لقد تقدمت بترشحي إلى رئاسة الرابطة المارونية لا طمعًا بمنصب، ولا سعيا وراء جاه، ولا طمعا بمكسب، بل لتسجيل موقف على الطريقة التي صيغ فيها التفاهم الذي أريد منه التزكية، وخصوصا ان اللائحة التي علمنا أنها جاءت ثمرة توافقات حزبية عريضة مع مراكز قوى داخل الرابطة المارونية تفتقر إلى الانسجام والتناغم ، وان بعضا من أعضائها كانوا طرفا رئيسا في نشوء حال من عدم الاستقرار داخل المجلس التنفيذي المنتهية ولايته برئاسة السفير خليل كرم الذي قبض على الجمر، واجتهد لمنع انفجار كاد أن يكون وشيك الحدوث، لو لم يتعامل مع محاولات العرقلة بصبر وطول أناة".

تابع:"إن الطريقة التي شكلت فيها اللائحة التي تحمل عنوان التوافق، عكست روحية المحاصصة وتوزيع المناصب بين أحزاب وفاعليات، فاقصيت كفايات وابقي على من دلت تجربته داخل المجلس التنفيذي انه يشاكس للمشاكسة ويعاكس للمعاكسة. إنها صرخة لبناني ماروني دعا ويدعو إلى اللبنانية السياسية والى الارتقاء فوق المذهبية، والى الاهتمام بالناس، ووضع استراتيجية لربط اللبنانيين المقيمين والمنتشرين بارضهم، وتوفير الفرص للادمغة والطاقات لكي يعملوا على تطوير بلدهم والإفادة من ثرواته وإمكاناته، والاستثمار الجيد فيه ليكون لنا وطن عظيم خليق بتاريخه".

اضاف:"إخواني في الرابطة المارونية نريد لبنان وطنا واحدا موحدا كما اراده مؤسس الدولة والكيان الحويك الكبير، وطن العشرة آلاف والخمسمئة واثنين وأربعين كيلومترا مربعا من دون إضافة أو نقصان: اي لبنان بكركي. وإن اللائحة المسماة توافقية مدعوة الى إعلان موقفها جهارا من هذا الموضوع".

ختم:"لا تهمني المناصب ، ولا أسعى اليها مهما بلغت درجة إغرائها. ألاهم هو أن تكون الرابطة فاعلة ولا أستطيع الجزم بذلك طالما أن مجلسها التنفيذي يركب على النحو الذي شهدناه، مع احترامنا الكبير لأشخاص المرشحين إلى أي جهة انتموا".
 
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