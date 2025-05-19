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لبنان

مجلس أمن فرعي الثلاثاء في محافظة الجنوب برئاسة الحجار

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:10
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يعقد مجلس الأمن الفرعي في محافظة الجنوب اجتماعاً صباح يوم الثلاثاء برئاسة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ، وذلك للتداول في شؤون الانتخابات البلدية والاختيارية المقرر اجراؤها في المحافظة يوم السبت في 24 من الشهر الحالي.
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