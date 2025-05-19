مجلس أمن فرعي الثلاثاء في محافظة الجنوب برئاسة الحجار

يعقد الفرعي في اجتماعاً صباح يوم الثلاثاء برئاسة والبلديات العميد ، وذلك للتداول في شؤون والاختيارية المقرر اجراؤها في المحافظة يوم السبت في 24 من الشهر الحالي.

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