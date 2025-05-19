بيانٌ صادر عن الجيش.. ماذا فيه؟

أعلنت ، أن "قواتها الجوية ستنفذ غدا وبعده تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة"، وقالت في بيان: "ستقوم في 20 و21 /5/2025 بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 بتنفيذ رمايات جوية ومدفعية، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة".

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