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لبنان
بيانٌ صادر عن الجيش.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
19-05-2025
|
11:47
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أعلنت
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
، أن "قواتها الجوية ستنفذ غدا وبعده تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة"، وقالت في بيان: "ستقوم
القوات الجوية
في 20 و21 /5/2025 بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 بتنفيذ رمايات جوية ومدفعية، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة".
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