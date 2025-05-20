اورتاغوس في لبنان الاسبوع المقبل بجدول اعمال مكرر..عون: لبنان لا يمكنه أن يكون خارج معادلة السلام

تنتظر الأوساط الداخلية زيارة نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الاوسط مورغان أورتاغوس
إلى لبنان
، وهي ستتم بحسب معلومات " لبنان 24
" ، الاسبوع المقبل، بعد استكمال الديبلوماسية الاميركية اتصالاتها التمهيدية مع لبنان واسرائيل.
ووفق المعلومات فان اورتاغوس تحمل رسالة من الإدارة الأميركية بضرورة تنفيذ برنامج العمل التي التزمت به الحكومة اللبنانية
ورئيس الجمهورية في خطاب القسم والبيان الوزاري لا سيما لجهة الإصلاحات الضرورية الاقتصادية والمالية إضافة إلى قانون التعافي المالي، والاستمرار بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحسم ملف سلاح حزب الله
وبسط سيطرة الدولة على
كامل أراضيها ومن ضمنها ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية
.
في المقابل، قال مسؤول رفيع "من الواضح أن الولايات المتحدة
،لا تنوي الضغط على إسرائيل
لوقف حربها على غزة، وموفد ترامب
ستيف ويتكوف قال ذلك بوضوح، كما أنها لا ترغب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وإلزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ما يدفع إلى السؤال عن الغاية من زيارة أورتاغوس في هذه المرحلة".
أضاف: "ما أخشاه هو أن تكون زيارة أورتاغوس في سياق تكرار الضغط على لبنان لاعادة إحياء مطلب النزع السريع لسلاح "حزب الله" والتركيز على منطقة شمال الليطاني. فإن صح هذا التقدير، فمعناه أن البلد سيغرق مجدداً في أجواء مشحونة غير مريحة ومرحلة صعبة".
في المقابل، كشفت مصادر رئاسية "أن الموقف الرسمي لن يتغير عما سمعته المبعوثة الأميركية في السابق لجهة ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب ووقف الخروقات وتطبيق القرار الـ1701 والتأكيد على حصريّة السلاح بيد الدولة من خلال الحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله في إطار استراتيجية الأمن الوطني وأن لبنان يقف خلف الموقف العربي في موضوع السلام انطلاقاً من مبادرة السلام العربية في العام 2002".
وكان الرئيس جوزف عون عاد الى بيروت
بعد زيارة رسمية إلى مصر، عقد خلالها قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكد الرئيس عون، أن لبنان لا يمكنه أن يكون خارج معادلة السلام، والسلام يتحقق بتأكيد التزام
لبنان الكامل بالقرار الدولي 1701، للحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه وضرورة وقف الاعمال العدائية.
بدوره قال السيسي "شددت على موقف مصر الثابت فى دعم لبنان.. سواء من حيث تحقيق الاستقرار الداخلى، أو صون سيادته الكاملة.. ورفضنا القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة، ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها".
وتابع "فى هذا السياق، تواصل مصر مساعيها المكثفة، واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لدفع إسرائيل نحو انسحاب فوري وغير مشروط، من كامل الأراضي اللبنانية.. واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل والمتزامن، لقرار مجلس الأمن
الرقم "1701" من دون انتقائية، بما يضمن تمكين الدولة اللبنانية
، من بسط سيادتها على أراضيها وتعزيز دور الجيش اللبناني
، فى فرض نفوذه جنوب "نهر الليطانى. كما أجدد اليوم، دعوة المجتمع الدولى، لتحمل مسئولياته تجاه إعادة إعمار لبنان ".
مع انتهاء الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية
والاختيارية في البقاع
وبيروت، من المتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع ، وعلى الارجح الخميس، قد يتخللها استكمال التعيينات في مجلس الانماء والاعمار.
نيابيا، تعقد اليوم جلسة للجان النيابية المشتركة تتناول جدول أعمال يتضمّن مجموعة اقتراحات قوانين متصلة بملف الانتخابات النيابية.