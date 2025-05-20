اورتاغوس في لبنان الاسبوع المقبل بجدول اعمال مكرر..عون: لبنان لا يمكنه أن يكون خارج معادلة السلام

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تنتظر الأوساط الداخلية زيارة نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الاوسط إلى ، وهي ستتم بحسب معلومات " " ، الاسبوع المقبل، بعد استكمال الديبلوماسية الاميركية اتصالاتها التمهيدية مع لبنان واسرائيل.ووفق المعلومات فان اورتاغوس تحمل رسالة من الإدارة الأميركية بضرورة تنفيذ برنامج العمل التي التزمت به الحكومة ورئيس الجمهورية في خطاب القسم والبيان الوزاري لا سيما لجهة الإصلاحات الضرورية الاقتصادية والمالية إضافة إلى قانون التعافي المالي، والاستمرار بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحسم ملف سلاح وبسط سيطرة كامل أراضيها ومن ضمنها ملف السلاح داخل المخيمات .في المقابل، قال مسؤول رفيع "من الواضح أن ،لا تنوي الضغط على لوقف حربها على غزة، وموفد ستيف ويتكوف قال ذلك بوضوح، كما أنها لا ترغب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وإلزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ما يدفع إلى السؤال عن الغاية من زيارة أورتاغوس في هذه المرحلة".أضاف: "ما أخشاه هو أن تكون زيارة أورتاغوس في سياق تكرار الضغط على لبنان لاعادة إحياء مطلب النزع السريع لسلاح "حزب الله" والتركيز على منطقة شمال الليطاني. فإن صح هذا التقدير، فمعناه أن البلد سيغرق مجدداً في أجواء مشحونة غير مريحة ومرحلة صعبة".في المقابل، كشفت مصادر رئاسية "أن الموقف الرسمي لن يتغير عما سمعته المبعوثة الأميركية في السابق لجهة ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب ووقف الخروقات وتطبيق القرار الـ1701 والتأكيد على حصريّة السلاح بيد الدولة من خلال الحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله في إطار استراتيجية الأمن الوطني وأن لبنان يقف خلف الموقف العربي في موضوع السلام انطلاقاً من مبادرة السلام العربية في العام 2002".وكان الرئيس جوزف عون عاد الى بعد زيارة رسمية إلى مصر، عقد خلالها قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.وكد الرئيس عون، أن لبنان لا يمكنه أن يكون خارج معادلة السلام، والسلام يتحقق بتأكيد لبنان الكامل بالقرار الدولي 1701، للحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه وضرورة وقف الاعمال العدائية.بدوره قال السيسي "شددت على موقف مصر الثابت فى دعم لبنان.. سواء من حيث تحقيق الاستقرار الداخلى، أو صون سيادته الكاملة.. ورفضنا القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة، ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها".وتابع "فى هذا السياق، تواصل مصر مساعيها المكثفة، واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لدفع إسرائيل نحو انسحاب فوري وغير مشروط، من كامل الأراضي اللبنانية.. واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل والمتزامن، لقرار الرقم "1701" من دون انتقائية، بما يضمن تمكين ، من بسط سيادتها على أراضيها وتعزيز دور ، فى فرض نفوذه جنوب "نهر الليطانى. كما أجدد اليوم، دعوة المجتمع الدولى، لتحمل مسئولياته تجاه إعادة إعمار لبنان ".مع انتهاء الجولة الثالثة من والاختيارية في وبيروت، من المتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع ، وعلى الارجح الخميس، قد يتخللها استكمال التعيينات في مجلس الانماء والاعمار.نيابيا، تعقد اليوم جلسة للجان النيابية المشتركة تتناول جدول أعمال يتضمّن مجموعة اقتراحات قوانين متصلة بملف الانتخابات النيابية.