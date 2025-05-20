جابر: أمام الصناعة اللبنانية اليوم فرصة ممتازة

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تفقّد الدكتور ، مساء الإثنين، جناح إدارة حصر التبغ والتنباك " " ضمن فعاليات معرض "صُنع في " (Made in Lebanon) في "فوروم دو "، مثنيًا على التحول النوعي الذي شهدته المؤسسة، والتي انتقلت من مؤسسة خاسرة إلى أخرى رابحة ترفد الخزينة العامة بالإيرادات وتوفّر فرص عمل واسعة.وكان في استقبال الوزير جابر كلّ من رئيس "الريجي" ومديرها العام سقلاوي، وممثلتي ، مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف.وبعد جولته في جناح "الريجي"، تنقّل الوزير برفقة سقلاوي بين مختلف أجنحة المعرض، حيث صرّح للصحافيين مؤكدًا أن "نبض الحياة يعود إلى لبنان"، مشددًا على أهمية دعم القطاع الصناعي وتمكينه ليكون رائدًا في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن المعرض يتيح الاطلاع على القدرات الصناعية الوطنية، معربًا عن أمله في أن يتكرر سنويًا بمشاركة أوسع من الزوار الأجانب، ولا سيما من العالم العربي والاتحاد ، لتعزيز الصادرات .وتوجّه جابر بتحية خاصة إلى "الريجي" ورئيس مجلس إدارتها ، مشيدًا بإنجازاته خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث تمكّن من تحويل المؤسسة إلى نموذج ناجح يجمع بين الربحية ودعم قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي.كما عبّر عن فخر ، بصفتها سلطة وصاية على "الريجي"، بما حققته المؤسسة من إنجازات، متمنيًا لها مزيدًا من التقدم.وفي ختام تصريحه، تطرّق جابر إلى التغيرات الحاصلة في منظومة التجارة العالمية، خاصة بعد السياسات الحمائية الجديدة التي فرضتها ، مشيرًا إلى أن هذه المتغيرات تتيح للبنان فرصة ذهبية لتعزيز موقعه الصناعي في الأسواق الإقليمية. ولفت إلى أن الأبواب باتت مفتوحة أمام المنتجات اللبنانية، سواء في أو غيره من ، فضلًا عن التي تشهد تحولات كبيرة، ما يستدعي دعم الصناعة اللبنانية وتوسيع حضورها التصديري.