جابر: أمام الصناعة اللبنانية اليوم فرصة ممتازة

تفقّد وزير المالية
الدكتور ياسين جابر
، مساء الإثنين، جناح إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي
" ضمن فعاليات معرض "صُنع في لبنان
" (Made in Lebanon) في "فوروم دو بيروت
"، مثنيًا على التحول النوعي الذي شهدته المؤسسة، والتي انتقلت من مؤسسة خاسرة إلى أخرى رابحة ترفد الخزينة العامة بالإيرادات وتوفّر فرص عمل واسعة.
وكان في استقبال الوزير جابر كلّ من رئيس "الريجي" ومديرها العام المهندس ناصيف
سقلاوي، وممثلتي سلطة الوصاية
، مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف.
وبعد جولته في جناح "الريجي"، تنقّل الوزير برفقة سقلاوي بين مختلف أجنحة المعرض، حيث صرّح للصحافيين مؤكدًا أن "نبض الحياة يعود إلى لبنان"، مشددًا على أهمية دعم القطاع الصناعي وتمكينه ليكون رائدًا في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن المعرض يتيح الاطلاع على القدرات الصناعية الوطنية، معربًا عن أمله في أن يتكرر سنويًا بمشاركة أوسع من الزوار الأجانب، ولا سيما من العالم العربي والاتحاد الأوروبي
، لتعزيز الصادرات اللبنانية
.
وتوجّه جابر بتحية خاصة إلى "الريجي" ورئيس مجلس إدارتها ناصيف سقلاوي
، مشيدًا بإنجازاته خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث تمكّن من تحويل المؤسسة إلى نموذج ناجح يجمع بين الربحية ودعم قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي.
كما عبّر عن فخر وزارة المالية
، بصفتها سلطة وصاية على "الريجي"، بما حققته المؤسسة من إنجازات، متمنيًا لها مزيدًا من التقدم.
وفي ختام تصريحه، تطرّق جابر إلى التغيرات الحاصلة في منظومة التجارة العالمية، خاصة بعد السياسات الحمائية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة
، مشيرًا إلى أن هذه المتغيرات تتيح للبنان فرصة ذهبية لتعزيز موقعه الصناعي في الأسواق الإقليمية. ولفت إلى أن الأبواب باتت مفتوحة أمام المنتجات اللبنانية، سواء في العراق
أو غيره من الدول العربية
، فضلًا عن سوريا
التي تشهد تحولات كبيرة، ما يستدعي دعم الصناعة اللبنانية وتوسيع حضورها التصديري.