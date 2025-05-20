"مخاوف" من يوم السبت... هذا هدف إسرائيل



يُثير يوم السبت مخاوف لدى العديد من مواطني الجنوب، حيث ستجري الإنتخابات البلديّة والإختياريّة هناك، في ظلّ إستمرار الخروقات والإعتداءات الإسرائيليّة.



ويقول مرجع أمنيّ في هذا السياق، إنّ " قد تُقدم بالفعل على إعتداء ما يوم السبت المقبل، وخصوصاً وأنّ الجنوب يُعتبر "قلعة " ومعقله".

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ويُوضح المرجع عينه لـ" " أنّ "إسرائيل تهدف من أيّ عمل عدائيّ يوم السبت إلى منع الجنوبيين من التوجّه إلى صنادق الإقتراع لعدم تجديد ثقتهم بـ"حزب الله"، علماً أنّ الأخير وجّه رسالة واضحة إلى خلال تشييع الأمينين العامين وهاشم ، من أنّ جمهوره لا يزال كبيراً جدّاً، وأنّه جاهزٌ لأيّ إستحقاقٍ دستوريّ".