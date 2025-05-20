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لبنان

"مخاوف" من يوم السبت... هذا هدف إسرائيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2025 | 06:40
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يُثير يوم السبت مخاوف لدى العديد من مواطني الجنوب، حيث ستجري الإنتخابات البلديّة والإختياريّة هناك، في ظلّ إستمرار الخروقات والإعتداءات الإسرائيليّة.

ويقول مرجع أمنيّ في هذا السياق، إنّ "إسرائيل قد تُقدم بالفعل على إعتداء ما يوم السبت المقبل، وخصوصاً وأنّ الجنوب يُعتبر "قلعة حزب الله" ومعقله".
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ويُوضح المرجع عينه لـ"لبنان 24" أنّ "إسرائيل تهدف من أيّ عمل عدائيّ يوم السبت إلى منع الجنوبيين من التوجّه إلى صنادق الإقتراع لعدم تجديد ثقتهم بـ"حزب الله"، علماً أنّ الأخير وجّه رسالة واضحة إلى تل أبيب خلال تشييع الأمينين العامين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، من أنّ جمهوره لا يزال كبيراً جدّاً، وأنّه جاهزٌ لأيّ إستحقاقٍ دستوريّ".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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