صندوق النقد غير راضٍ

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كتبت" الديار": في جديد الملف الاصلاحي، وصلت ملاحظات الخطية حول المشروع الذي قدمته الحكومة، بشأن اعادة هيكلة القطاع المصرفي، والجاري مناقشته في اللجان الفرعية المنبثقة عن والموازنة، حيث علم ان الصندوق ابدى «اعتراضه» حول اكثر من مادة وبند في القانون، معتبرا ان الصيغة الحالية لا تلبي الاهداف الدولية الموضوعة، ولا تؤمن متطلبات الاصلاح المنشود.