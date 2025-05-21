بعد زحلة.. جزين "أم المعارك" المسيحية

في مؤتمره الصحافي الاخير توعد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بمفاجأة مدوية في الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، قصد بها الانتخابات في جزين. ويضع باسيل ثقله من اجل الفوز بهذه المعركة، حيث تتنافس لائحتان، الاولى "سوا لجزين" برئاسة دافيد الحلو، مدعومة من "التيار الوطني الحر" والنائب السابق ابراهيم عازار المحسوب على الرئيس نبيه برّي، كما يشارك حزب الله في دعم هذه اللائحة وفق ما نقل بعض اهالي المدينة، اما اللائحة الثانية فتحمل إسم "بلديتكن مستقبلكن" وتلاقي دعماً من حزب "القوات اللبنانية" وتحالف العائلات الجزينية.
في المقابل، تسعى القوات اللبنانية الى تثبيت وجودها في هذه المنطقة بعد فوزها بالمقاعد النيابية التابعة لها.
وعليه سيكون التنافس على اشده في جزين بين "التيار والقوات"، حيث سيسعى كل منهما الى تثبيت تمثيله في هذه المنطقة.