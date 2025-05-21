بعد زحلة.. جزين "أم المعارك" المسيحية

في مؤتمره الصحافي الاخير توعد رئيس " " بمفاجأة مدوية في والاختيارية في الجنوب، قصد بها الانتخابات في . ويضع ثقله من اجل الفوز بهذه المعركة، حيث تتنافس لائحتان، الاولى "سوا لجزين" برئاسة دافيد الحلو، مدعومة من " الحر" والنائب السابق المحسوب على الرئيس ، كما يشارك في دعم هذه اللائحة وفق ما نقل بعض اهالي المدينة، اما اللائحة الثانية فتحمل إسم "بلديتكن مستقبلكن" وتلاقي دعماً من حزب " " وتحالف العائلات الجزينية.

في المقابل، تسعى القوات الى تثبيت وجودها في هذه المنطقة بعد فوزها بالمقاعد النيابية التابعة لها.

وعليه سيكون التنافس على اشده في جزين بين " والقوات"، حيث سيسعى كل منهما الى تثبيت تمثيله في هذه المنطقة.